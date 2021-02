Un efecto inesperado de las colisiones entre galaxias

Se ha venido creyendo que los choques entre galaxias promueven que los agujeros negros masivos en sus centros pasen a tragar más materia, al aumentar la cantidad de esta disponible en su entorno. Sin embargo, una nueva investigación indica que en tales colisiones se produce un efecto muy distinto.

Un agujero negro es una regi√≥n densa y compacta de espacio en la que se concentra tanta masa que se genera un campo gravitatorio tan intenso que ni la materia ni tan siquiera la luz pueden escapar. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia ha comprimido una masa de 4,5 millones de veces la de nuestro Sol en una regi√≥n muy peque√Īa de espacio.

Es fácil imaginar una colisión de galaxias como un cataclismo cósmico en el que muchas estrellas chocan y explotan, y durante el que se desencadenan muchos otros episodios de destrucción a gran escala. Pero en realidad una colisión entre galaxias se parece más a un encuentro entre dos nubes que se combinan en una sola. Es poco probable, por ejemplo, que estrellas de una galaxia choquen directamente con estrellas de la otra. Aparte de esto, una colisión entre galaxias sí suele tener numerosas consecuencias y algunas de ellas de gran alcance.

Las galaxias colisionan de diferentes maneras. A veces, una galaxia peque√Īa colisiona con la parte exterior de otra m√°s grande y la atraviesa o se fusiona con ella, intercambiando en ambos casos muchas estrellas durante el trayecto y el proceso resultante. Pero las galaxias tambi√©n pueden colisionar frontalmente, y la m√°s peque√Īa de las dos ser√° desmembrada por las fuerzas de marea gravitatoria de la m√°s grande. Es en este escenario donde puede ocurrir algo muy interesante dentro del n√ļcleo gal√°ctico.

En el coraz√≥n de la mayor√≠a de las galaxias se encuentra un enorme agujero negro. Desde que los astr√≥nomos exploran las colisiones gal√°cticas, se ha dado por hecho que una colisi√≥n siempre proporcionar√≠a materia a tragar para un agujero negro masivo ubicado en ese n√ļcleo gal√°ctico. Y que esta materia extra, al ser tragada por el agujero negro, aumentar√≠a significativamente las se√Īales detectables de su actividad tragando materia, algunas de las cuales ver√≠amos como emisiones de luz ultravioleta y de rayos X.

Sin embargo, el equipo de Yohei Miki, de la Universidad de Tokio en Jap√≥n, ha encontrado ahora fuertes indicios de que esta secuencia de acontecimientos no es inevitable y que de hecho en bastantes ocasiones puede desencadenarse justo el efecto contrario. Este estudio, titulado “Destruction of the central black hole gas reservoir through head-on galaxy collisions”, se ha publicado en la revista acad√©mica Nature Astronomy.

Aunque parece l√≥gico que una colisi√≥n gal√°ctica no haga m√°s que aumentar la actividad de un agujero negro masivo, Miki y sus colegas decidieron poner a prueba esta noci√≥n. Construyeron modelos digitales muy detallados de escenarios de colisi√≥n gal√°ctica y los ejecutaron en supercomputadoras. El equipo observ√≥ que, en algunas circunstancias, una galaxia peque√Īa entrante podr√≠a en realidad despojar de materia circundante al agujero negro masivo de la galaxia m√°s grande. Esto reducir√≠a la actividad del agujero en vez de aumentarla. (Fuente: NCYT de Amazings)

