Un bicampeón de América reveló que Riquelme lo llamó tres veces para jugar en Boca y no descarta llegar en junio

El futbolista chileno comentó públicamente que recibió contactos del vicepresidente xeneize para ser refuerzo en este mercado de pases.

Boca optó por la austeridad en el actual mercado de pases y reforzó su plantel con Guillermo Pol Fernández y Carlos Zambrano. Pese a que se habló de Paolo Guerrero, entre otros nombres de peso, la dirigencia liderada por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme optó por no arriesgar el plano económico mientras llevan a cabo una auditoría interna. Sin embargo, el vicepresidente segundo concretó contactos con varios futbolistas y uno de ellos brindó detalles de sus charlas.

Mauricio Isla, futbolista del Fenerbahçe, fue uno de los apuntados: “Riquelme me llamó para ir a Boca. Tuve tres conversaciones por teléfono con él, no me llamó un representante ni nada. Suena el teléfono y dicen ‘Soy Román’, ‘¿Román?’, ‘Sí, Riquelme’. Plop”.

El futbolista chileno que se consagró campeón en las Copa América de 2015 y 2016 aseguró estar al tanto de la situación del cambio dirigencial del Xeneize porque ve fútbol de todo el mundo. En el primer contacto hablaron de cuestiones personales hasta que el ídolo boquense fue al grano: “¿Te gustaría jugar en Boca?”. Su respuesta fue. “A quién no le gustaría jugar en Boca, uno de los clubes más grandes de Sudamérica, uno de los clubes más ganadores de la Copa Libertadores. Claro que me encantaría”.

Riquelme prometió hacer todo lo posible para incorporarlo en el actual mercado pero el precio del dólar en Argentina y los seis meses de contrato que le quedan en el club turco atentaron contra esa chance. “Mi punto es que yo quiero cumplir el contrato con Fenerbahçe, porque estoy contento, mi familia está contenta en Estambúl. Agradezco, pero sé que va a ser difícil que me dejen salir. Soy sincero contigo como tú lo fuiste conmigo cuando llamaste. A mí no me gusta salir en enero, quiero cumplir mi contrato”, reveló Isla.

El polifuncional futbolista de 31 años que en general se desempeñó como lateral o carrilero derecho describió como “conversaciones alegres” las que tuvo con Román y añadió que también se refirieron a temas extrafutbolísticos, de Argentina y de Boca.

Un dato importante es que no desechó un posible acuerdo para el próximo mercado: “No lo descarto, pero estoy concentrado al 100% en Fenerbahçe y terminar la temporada de la mejor forma”.