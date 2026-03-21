Últimos días de pileta libre en el Parque Acuático “17 de Octubre”

Esta temporada de verano fue un éxito, ya que se superó la cantidad de

visitas del año anterior.

A días de culminar con las propuestas gratuitas que el Gobierno de

Formosa, a través del Ministerio de Secretaría General del Poder Ejecutivo,

brindó en esta temporada de verano en el Parque Acuático “17 de Octubre”,

se invitó a los vecinos a disfrutar de las últimas jornadas de pileta libre.

En la mañana y en la tarde de este viernes 20, el Parque recibió a unas de

las últimas delegaciones visitantes. Distintos grupos de niños del Hogar

Don Bosco de la ciudad capital disfrutaron de la pileta y finalizaron la

visita con una clase brindada por la escuela de natación.

El subdirector del Parque, el profesor Nicolás Pintos, destacó la gran

concurrencia que tuvo la pileta libre con la presencia de las familias

formoseñas que se acercaron a recrearse, informando que esta modalidad

estará disponible hasta el domingo 29.

A su vez, recordó que dicho espacio se encuentra abierto de miércoles a

domingo e invitó a que se acerquen a disfrutar de estos últimos días.

Balance

“La temporada superó las expectativas en cuanto a la cantidad de personas

que eligieron venir al Parque, porque se recibieron más visitantes que el

año pasado”, subrayó, a modo de balance, en diálogo con la Agencia de

Noticias Formosa (AGENFOR).

Y remarcó que “estas propuestas son posibles mediante la decisión política

del gobernador Gildo Insfrán”, contrastando que “en ninguna parte del país

existe un lugar con una instalación así, con acceso libre y gratuito”.

Puso en valor “estas oportunidades que les brinda un Estado presente”,

teniendo en cuenta que “estamos atravesando una situación nacional tan

difícil”.

Por ello, instó a apreciar ello, ya que “es un gran alivio tener una gestión

provincial que gobierna con igualdad de oportunidades, porque acá,

disfrutar de un parque acuático no es privilegio para unos pocos, sino una

propuesta para todos”.