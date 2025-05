ULTIMAS ENTRADAS PARA VER A TARICO Y ROTEMBERG

La dupla cómica compuesta por Ariel Tarico y David Rotemberg llegan hoy a Formosa para presentar el mejor espectáculo de humor, ganador del Premio “Estrella de Mar” 2025 en la última temporada veraniega de Mar del Plata.

Se trata de “Sean de Termos y Mabeles” que subirá a escena esta noche, a las 21.30, en el Teatro de la Ciudad. Los tickets on line se encuentran disponibles en www.plateavip.com.ar. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en España 415 , con todos los medios de pago, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 y de 17 a 21.

Desde su estreno en 2024, “Tarico on the Rotemberg” se posicionó durante doce semanas consecutivas entre las cinco obras más vistas de la calle Corrientes, según el Ranking de espectáculos publicado por AADET.

“Sean de Termos y Mabeles” no sólo divierte al público, sino que también se convierte en una catarsis sanadora en estos tiempos. Tarico y Rotemberg, con décadas de experiencia y veinte años de amistad, presentan sus mejores personajes, imitaciones, canciones y aquellos monólogos que han dejado huella en la radio y la televisión.

Después del éxito de “Vote 2023”, que logró cautivar a la audiencia en tan sólo veinte funciones, la expectativa para esta nueva temporada fue superada. Durante casi dos horas, los talentosos humoristas ofrecen un viaje entretenido y reflexivo, repasando los momentos más destacados y desafiantes vividos por los argentinos desde la era de Alfonsín hasta el día de hoy, donde la vertiginosa actualidad del país pondrá en juego la improvisación y perspicacia que los caracteriza.

En el marco de una gira nacional, Formosa ofrecerá a Tarico y Rotemberg el escenario del Teatro de la Ciudad para esta nueva experiencia inolvidable, llena de risas, nostalgia, recordando a grandes humoristas de nuestro país que ayudaron a la resistencia y resiliencia del pueblo argentino a lo largo de cuatro décadas de democracia.