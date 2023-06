Ucrania: once civiles murieron por un ataque de misiles rusos en la ciudad natal de Zelenski

Al menos once personas murieron y cerca de una treintena resultaron heridas por una serie de ataques con misiles ejecutados por el Ej√©rcito de Rusia contra una zona residencial de Kryvyi Rih -ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski–, situada en la provincia de Dnipropetrovsk, en el este del pa√≠s.

‚ÄúLos asesinos rusos contin√ļan su guerra contra los edificios residenciales, las ciudades comunes y las personas. Desafortunadamente, hay muertos y heridos. La operaci√≥n de rescate en Kryvyi Rih contin√ļa‚ÄĚ, indic√≥ Zelenski a trav√©s de su cuenta de Twitter, al tiempo que comparti√≥ un video que mostraba incendios que ard√≠an desde las ventanas reventadas del edificio de apartamentos de cinco pisos que fue atacado, y los armazones de autos quemados se extend√≠an frente a √©l. ‚ÄúMis condolencias a todos los que perdieron seres queridos, nunca habr√° perd√≥n para los terroristas rusos, quienes ser√°n responsables de cada misil que lancen‚ÄĚ, agreg√≥ el mandatario.

El ataque

Krivi Rig es una ciudad industrial situada unos 400 kil√≥metros al sureste de Kiev que antes de la guerra ten√≠a m√°s de 600.000 habitantes. Seg√ļn la Fuerza A√©rea ucraniana, Rusia atac√≥ en la madrugada con misiles de crucero Kh-101 y Kh-555, lanzados desde aviones desde la zona del Mar Caspio.

Los equipos de rescate se esforzaron para recuperar los cuerpos sin vida que quedaban bajo los escombros. El gobernador regional, Serhiy Lisak, detalló el trabajo de los sistemas de defensa antiaérea, los cuales logaron derribar tres misiles de crucero, aunque otros impactaron en la ciudad, mientras que los bomberos tuvieron que actuar para sofocar los incendios que se produjeron por la caída de las bombas.

La Uni√≥n Europea (UE) calific√≥ de cobardes a los ataques rusos: “Rusia sigue aterrorizando a civiles ucranianos con ataques cobardes contra Kiev, Jarkiv y m√°s recientemente en Kriv√≥i Rog contra edificios residenciales”, critic√≥ el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, defendiendo que los civiles no pueden ser un objetivo de los ataques en una guerra. Y a√Īadi√≥: “Los responsables deben rendir cuentas. La UE seguir√° de lado de Ucrania el tiempo que haga falta”.

“Catastr√≥fica” contraofensiva

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo un encuentro con periodistas y describi√≥ como “catastr√≥ficas” las p√©rdidas que est√°n sufriendo las tropas ucranianas en su intento de desocupar el este y el sur del pa√≠s. Seg√ļn √©l, Kiev perdi√≥ “alrededor del 25%, o quiz√° el 30%, de los equipos” que los occidentales le suministraron, de manera que 160 tanques y m√°s de 360 blindados quedaron fuera de servicio. “Nosotros tenemos diez veces menos que las bajas de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, afirm√≥.

A su vez, Putin remarc√≥ a Kiev que no podr√° resistir mucho tiempo s√≥lo con armamento entregado por sus aliados occidentales, cuando su industria militar no produce “ni una migaja”. “Estados Unidos aparenta que no teme (una escalada). En cambio, all√≠ hay mucha gente razonable que no quiere llevar las cosas hasta una Tercera Guerra Mundial, en la que no habr√° vencedores, incluido ese pa√≠s”, advirti√≥. En tanto, Estados Unidos anunci√≥ en un comunicado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por valor de 325 millones de d√≥lares, que incluye 25 veh√≠culos blindados, municiones para sistemas de cohetes de artiller√≠a y armas antitanque.

El Ej√©rcito ucraniano contin√ļa su paulatino avance hacia la regi√≥n de Zaporiyia. En esta contraofensiva lograron retomar por el momento siete localidades. Se trata de Blahodatne y Neskuchne, Storozhove y Makarovke, en Donetsk, as√≠ como Novodarivka, Lobkove y Levadne, en Zaporiyia, se√Īal√≥ el portavoz del Estado Mayor, Andri Kovalev. Por su parte, la viceministra de Defensa Hanna Maliar asegur√≥ que los territorios liberados ocupan una superficie de 90 kil√≥metros cuadrados, lo que equivale al territorio de la ciudad de Jmelnitski.

Putin admite errores

Aunque a rega√Īadientes, Vladimir Putin admiti√≥ errores, tanto en la planificaci√≥n de la campa√Īa militar en Ucrania como en la falta de previsi√≥n a la hora de defender la frontera de las incursiones y sabotajes enemigos. “Por supuesto, debemos proteger a nuestros ciudadanos, hay que reforzar la seguridad de la frontera. En principio, se pod√≠a haber pensado que el enemigo se comportar√≠a as√≠ y, seguramente, prepararse mejor”, se√Īal√≥. A su vez, asegur√≥ que si Ucrania contin√ļa sus ataques contra regiones fronterizas como B√©lgorod, entonces Rusia se ver√° obligada a crear en territorio ucraniano una especie de zona sanitaria a tal distancia que sea imposible alcanzar a su pa√≠s.

En cuanto a los ataques con drones en territorio ruso, el mandatario tambi√©n reconoci√≥ que la defensa antimisiles est√° pensada contra aviones y misiles, y que los aparatos no tripulados modernos est√°n fabricados con materiales ligeros, incluso madera, por lo que son bastante dif√≠ciles de detectar. Aun as√≠, se mostr√≥ convencido sobre la defensa de Mosc√ļ y otras ciudades.

Adem√°s, adelant√≥ que Rusia se plantea retirarse ahora del acuerdo de grano del mar Negro auspiciado por Turqu√≠a y la ONU, que expira a mediados de julio. “Lamentablemente nos volvieron a enga√Īar, no hicieron nada para liberar los suministros a los mercados exteriores. Me refiero al flete, el seguro, los pagos, la conexi√≥n de Rosseljozbank al sistema Swift”, explic√≥. Rusia no firm√≥ este acuerdo para favorecer a Ucrania, “sino para nuestros pa√≠ses amigos de √Āfrica y Am√©rica Latina, porque el grano debe ir ante todo a los pa√≠ses m√°s pobres”, insisti√≥, aunque tambi√©n reconoci√≥ que abordar√≠a este asunto con la delegaci√≥n de l√≠deres africanos que visitar√° esta semana San Petersburgo con una iniciativa de paz para Ucrania.