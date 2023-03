Twitter solo recomendará las cuentas verificadas por decisión de Elon Musk

El empresario sudafricano y propietario de Twitter, Elon Musk, explicó este martes que desde el 15 de abril la red social promocionará en la pestaña “Para Ti” solamente los tuits de los suscriptores pagos.

El fundador de Tesla anunció de esta manera otro beneficio para los usuarios del denominado Twitter Blue, quienes pueden acceder a esa verificación mediante un pago mensual de 7 dólares.

Elon Musk asegura que Twitter perdió más de la mitad de su valor desde su compra

Por otra parte, Musk reveló que los suscriptores también serán los únicos que podrán votar en las ya conocidas encuestas de Twitter.

Según el magnate, esta es “la única manera realista de abordar el control de los granjas de bots de IA (inteligencia artificial)”. “De lo contrario es una batalla perdida”, agregó Musk en un tuit.

Asimismo, el multimillonario sudafrincano aclaró que las cuentas de bots no verificadas que acaten la política de términos y condiciones de la empresa y no se hagan pasar por un usuario humano no serán eliminadas.

Musk intenta revertir el peso de los anunciantes en los ingresos de la red social ya que muchos decidieron retirarse cuando el magnate anunció que finalmente sería el nuevo CEO en octubre de 2022.

Semanas atrás, medios norteamericanos como el Wall Street Journal y New York Times revelaron que los empleados de Twitter recibieron una nota interna en la que el empresario aseguraba que la empresa había caído a los 20.000 millones de dólares, menos de la mitad de los 44.000 que él pagó.

Sin embargo, la política de suscriptores aplicada hasta ahora y los despidos masivos que llevó adelante Musk no parecen haber solucionado la sangría económica que sufre la red social del pajarito.