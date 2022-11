Twitter comienza a despedir empleados tras la compra de Elon Musk

La red social Twitter ha enviado en la noche de este jueves un correo electrónico a sus trabajadores notificándoles de que el viernes por la mañana tendrá inicio una reducción drástica de las fuerza laboral de la empresa, que actualmente emplea a 7.500 personas.

Si bien el mensjaje no especifica el alcance de los despidos, The New York Times asegura que serán 3.738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7.500, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco. La noticia se conoce días después de que Musk asegurase a los empleados que no despediría al 75% de la planta, como había dicho al principio.

Según ha podido saber el diario ‘The Washington Post’, la compañía recién adquirida por el magnate Elon Musk notificaría a sus empleados a las 9.00 hora local (13.00 horas de Argentina) si continúan o no en la empresa.

DESPIDO POR MAIL

En concreto, aquellos que mantengan sus trabajos serán notificados en el correo electrónico de la empresa, mientras que aquellos que los pierdan recibirán la información de su despido a través de su correo electrónico personal.

El jueves por la noche, algunos empleados dejaron de tener acceso a las cuentas corporativas de la empresa y a otras aplicaciones internas, sin haber recibido todavía cartas de despido, y tuitearon mensajes como “Vaya, parece que estoy despedido”, según publica The Wall Street Journal.

Hasta entonces, Twitter ha cerrado temporalmente sus oficinas y ha suspendido el acceso a las tarjetas de identificación “para ayudar a garantizar la seguridad de cada empleado, así como los sistemas de Twitter y los datos de los clientes”. “Equipo, en un esfuerzo por colocar a Twitter en un camino saludable, pasaremos por el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global el viernes”, esgrime la notificación enviada a los trabajadores de Twitter.

“Reconocemos que esto afectará a varias personas que han realizado valiosas contribuciones a Twitter, pero lamentablemente esta acción es necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro”, añade, según ha recogido el citado diario.

EL PLAN DE MUSK

Esta es la primera comunicación oficial de la empresa con sus empleados desde que Elon Musk compró la compañía el pasado 28 de octubre, tras la cual, decenas de trabajadores de Twitter han compartido en la red social un corazón azul en señal de despedida.

El multimillonario planea eliminar la mitad de la plantilla de Twitter, cumpliendo así con los planes de recortar los costes de la plataforma de medios sociales que adquirió por 44.000 millones de dólares (una cifra similar en euros), según han relatado expertos consultados por la agencia Bloomberg.