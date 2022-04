TURISMO. Indican que hubo muy buen movimiento en Semana Santa y se espera que en el mes de julio el movimiento turístico sea mayor

La gerente de la agencia Turismo de Castro, Graciela Romeo en contacto con la AM990 habló acerca de cómo se encuentra el sector pasada la Semana Santa.

Romeo dijo “estuvo muy bien, hubo sectores que tenían el 90 por ciento de ocupación como Mar del Plata, Mendoza no solo se activó el sector de viajes si no lo que es el sector hotelero, gastronómico, la realidad es que fue una muy buena temporada”.

Y añadió “creo que va a haber mucho movimiento en el mes de julio, nosotros para vacaciones estamos sacando un abanico de ofertas para ese mes porque la realidad es que hay plazas que hay que tomarlas con mucha anticipación”.

“El sur del país por ejemplo, está muy complicado lo que hace al transporte aéreo y cuando se acerca a la fecha son mucho más caros los pasajes”, se explayó.

Pre-viaje

En relación a éste programa nacional, Romeo manifestó “recién a partir del mes de agosto se dará esto y las empresas de viajes tienen que informar que no será la para la temporada alta del mes de julio y será para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre”.

“Va a estar bueno igual porque éste programa reactiva mucho el sector. Hay que decirles que no aumenten mucho las tarifas, los hoteles se fueron por las nubes los precios”, cerró.