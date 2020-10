TURISMO. Explican cómo funciona el Programa PreViaje

El Gobierno lanz√≥ ayer el programa PreViaje, que le ofrece a los pasajeros que reserven servicios de turismo nacional durante este a√Īo para utilizarlos en 2021 la posibilidad de acceder a una devoluci√≥n del 50% de lo gastado. Ese cr√©dito puede ser usado, a su vez, para contratar m√°s servicios tur√≠sticos en el pa√≠s. Se espera que se realicen m√°s de un mill√≥n de operaciones y que se vuelquen alrededor de $15.000 millones extra al turismo interno, uno de los sectores m√°s golpeados por la pandemia. La AM990 dialog√≥ con la Gerente De la empresa Turismo de Castro, Graciela Romeo quien brind√≥ detalles de c√≥mo funcionar√° este Programa.

Romeo dijo que si bien el programa es alentador para incentivar el sector a√ļn las empresas de viaje desconocen c√≥mo se llevar√° adelante el protocolo sanitario en todo pa√≠s para su implementaci√≥n ‚Äúel problema que estamos teniendo las agencias de viajes hoy es que el protocolo para todo el pa√≠s sea el mismo porque primero hay que saber cu√°ndo los aviones comenzar√°n a volar y buses, adem√°s de c√≥mo se desarrollar√° el traslado de una provincia a otra, porque si bien se habla de que Bariloche podr√≠a ser y que Mar del Plata tambi√©n est√° vigente no tenemos maneras de saber si todas las provincias van a tener las fronteras abiertas como para hacerlo‚ÄĚ.

‚ÄúEs un limitante esta situaci√≥n, pero eso no es lo √ļnico sino que adem√°s no sabemos si habr√°n vuelos y buses. Aun no hay fechas claras de inicio de actividades, si bien se dice que a partir del 12 se reactivar√° el sector, todav√≠a eso no comenz√≥‚ÄĚ, agreg√≥.

‚ÄúAdem√°s creo que hay que tener una pol√≠tica de protocolo para todas las provincias de la misma manera. Para decir que todo esto es un √©xito hay que esperar un poco m√°s, no es tan r√°pida la vuelta para hacer turismo‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúConsidero que hay muy buenas intenciones por parte del ministerio de turismo para que esto se reactive, pero lo que todav√≠a falta es mucha marcha para saber c√≥mo lo vamos a implementar‚ÄĚ, indic√≥.

Ventas de paquetes

Consultada acerca de si ya se han podido vender algunos paquetes tur√≠sticos, cont√≥ ‚Äútodav√≠a no hay ventas. La realidad es que nosotros tenemos paquetes para los meses de febrero, marzo, pero una de las condiciones para venderte esto del50 por ciento que es lo que entusiasma a mucha gente yo tengo que hacer la venta antes del 30 de octubre para que puedas viajar en enero y febrero, todo lo que yo venda en noviembre y diciembre es para viajar a partir de marzo, durante todo el 2021‚ÄĚ.

‚ÄúDe todas maneras, hay que decir que no puedo venderte porque no s√© c√≥mo vas a llegar a tu destino porque no se han resuelto varias cuestiones‚ÄĚ, explic√≥.

En relaci√≥n al programa manifest√≥ ‚Äúpara que te devuelvan el 50 por ciento tenes que acercarte a las agencias habilitadas, por ejemplo Turismo de Castro es una de las que est√° dentro de estas, para acceder a este beneficio hay que obtener la factura de lo comprado en la agencia, eso hay que presentar en una aplicaci√≥n que es indicada por la empresa y para la fecha del viaje te habilitan el 50 por ciento de lo que gastaste en la factura, con una billetera electr√≥nica o una tarjeta de cr√©dito que se podr√° utilizar en el lugar y podr√° ser usada en restaurantes, compra de suvenires o para otro viaje‚ÄĚ.

‚ÄúTodas las agencias tienen que ser proveedores de este sistema, no es a cualquiera que se les puede pagar con este sistema, adem√°s esto no es transferible‚ÄĚ, cerr√≥.