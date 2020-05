TURISMO. “Estamos viendo la luz al final del túnel”, opinó Romeo

La gerente de la Empresa Turismo de Castro, Graciela Romeo en contacto con la AM990 hablo acerca de la reactivación del turismo en algunos puntos del país y del mundo y de las diferentes ofertas que hay en materia de viajes.

Romeo comenzó diciendo “lo que estamos viendo por lo menos desde el sector turístico es una luz al final del túnel y era un poco los cálculos que estábamos haciendo con respecto a cómo se iba a reactivar el sector y cuánto tiempo se iba a demorar, esas son pequeñas luces que se van prendiendo. Es cierto que hay provincias que ya comenzaron a abrir sus puertas por lo menos interiormente, aun no hay conectividad, no hay como llegar a esas provincias en el caso del turismo nacional, pero no significa que de a poco y dentro de un tiempo cuando ya pase el pico de la pandemia, se va a empezar a activar todo y a partir de la activación de los aéreos y buses que será en el mes de septiembre creo que vamos a empezar a manejarnos con otros tipos de normalidad y con los cuidados establecidos”.

Y agregó “al principio solo será turismo nacional y después se activarán los de turismo regional y después se volverá a hacer vuelos internacionales”.

“El mundo esta un poco volviendo a la normalidad y creo que para fin de año, principios del año que viene comenzaremos a funcionar nuevamente”, opinó.

Buena venta de paquetes de viaje

Al respecto, la empresaria señaló “ante la baja de los precios en los paquetes turísticos siempre le aconsejo a mis pasajeros, en ese caso hay que tener mucha paciencia, yo he visto muchas ofertas que son super ofertas de determinadas compañías aéreas para volar en el futuro porque aun no hay fechas,es decir uno compra un ticket de viaje para volar en el futuro, lo que aconsejo es que esa compañía aérea que les esta ofreciendo el vuelo muy barato, lean la letra chica que es lo que siempre hay que hacer, porque si de repente compro un vuelo hoy a un precio bajísimos, pero si quiero volar en abril o mayo pueda hacerlo no que tenga determinado tiempo de vencimiento y que digan después de esa fecha tenes cambio de tarifa porque en eso también las compañías aéreas son un poco pícaras”.

Asimismo contó “recibo noticias de que hay hoteles que para las primeras aperturas van a hacer sus tarifas al 50 por ciento, de Caribe y lugares que en su momento fueron de costos muy altos, ahora salen a ofertar a menor precio porque el sector esta muy golpeado, sobre todo esas cadenas hoteleras que tienen cientos de habitaciones en cada uno de sus hoteles, entonces ahora si va a haber mucha demanda, pero siempre ante la demanda por favor leer la letra chica”.

Promociones de los países

Consultada acerca de la posibilidad de que los países paguen un poco del costo del pasaje, Romeo dijo “no me parece raro que los países apliquen buenas rebajas, me parece que vamos a tener que aprovecharlas, pero de todas maneras siempre que se vayan a comprar los paquetes hay que asesorarse siempre en cuanto a los términos del mismo, yo leí que hay países que el Estado les devuelve la mitad del gasto del pasaje, algo que me parecería maravilloso porque es una manera de reactivar el turismo, de una manera bárbara. A mi me encantaría que lo hicieran”.

“Hoy por hoy ya se esta reactivando en Italia, España también, la gente esta saliendo insisto con otro tipo de cuidados”, cerró.