TURISMO. A pesar de los anuncios de la provincia, el turismo no se reactivará

La gerente de la empresa Turismo de Castro, Graciela Romeo en contacto con la AM990 habló acerca de si el sector se reactivó a partir de los anuncios del Gobierno provincial.

Romeo, manifest√≥ ‚Äúlamentablemente no ha cambiado el √°nimo de los potenciales turistas porque si bien esta la reglamentaci√≥n de que te van a dar autorizaci√≥n para volver a entrar a la provincia, significa que de todas maneras tenes que hacer 14 d√≠as de aislamiento lo que hace imposible poder salir de vacaciones y sumarle 14 d√≠as a las que ya te dieron, eso no ha hecho activar el sistema de ventas para nada‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúla verdad es que esperaba en un momento cuando se hicieron las declaraciones que pens√© que solo se podr√≠a ingresar con un PCR negativo, pero no fue as√≠, por m√°s que se tenga autorizaci√≥n se va a hacer muy largo‚ÄĚ.

‚ÄúCreo que tendremos que seguir a la espera de que se pueda reactivar el tr√°nsito en alg√ļn momento y no se reactiv√≥ el sector‚ÄĚ cerr√≥.