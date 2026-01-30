Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela y habilitó el regreso de vuelos tras meses de restricciones

El mandatario estadounidense aseguró que la instrucción fue comunicada a la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, y que el proceso debe activarse de inmediato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, una medida que se inscribe en el proceso de reconfiguración de la relación bilateral tras la captura del dictador narco de Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense aseguró que la instrucción fue comunicada a la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, y que el proceso debe activarse de inmediato.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, declaró Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Según precisó, dio órdenes al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a otros funcionarios, incluidos mandos militares, para que “a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela”.

Trump afirmó que la reapertura permitirá que ciudadanos estadounidenses viajen nuevamente al país sudamericano.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí”, sostuvo.

“La gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo”, destacó el mandatario.

La decisión se produce mientras la administración republicana avanza en pasos preliminares para restablecer la presencia diplomática en Caracas.

En paralelo al anuncio presidencial, la aerolínea American Airlines informó que evalúa retomar sus vuelos diarios a Venezuela, una decisión que quedará sujeta a la autorización del Gobierno de Estados Unidos y a análisis adicionales sobre las condiciones de seguridad.

La compañía había suspendido todas sus operaciones hacia ese destino en 2019. Desde entonces, la Agencia Federal de Aviación (FAA) había mantenido cerradas todas las rutas de aerolíneas estadounidenses hacia el país y emitido reiteradas advertencias sobre la “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo venezolano.

Esta semana, el Departamento de Estado notificó al Congreso que estaba implementando un enfoque gradual para reanudar operaciones limitadas de la embajada estadounidense.

En cartas enviadas a comités de la Cámara de Representantes y del Senado, el organismo señaló su intención de desplegar personal temporal para cumplir funciones diplomáticas “selectas”.

“Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, indicó el texto obtenido por The Associated Press.

Las relaciones entre ambos países colapsaron en 2019, cuando Estados Unidos endureció sanciones y cerró su sede diplomática, acompañando la medida con advertencias de viaje para sus ciudadanos.

El restablecimiento de los vuelos comerciales era una demanda de organizaciones empresariales y de la diáspora venezolana en Estados Unidos, que ha visto dificultado el contacto con sus familiares y la gestión de trámites consulares.

En el contexto previo a la captura de Maduro, la FAA había renovado varias veces su alerta para aeronaves civiles, citando los peligros derivados de la actividad militar en la región.

El cierre del espacio aéreo respondió tanto a motivos de seguridad como a la campaña de presión sobre el régimen chavista, acusado por la administración Trump de liderar el “Cartel de los Soles” y de utilizar la estructura estatal para actividades de narcotráfico y corrupción.

El aumento de la actividad militar estadounidense en el Caribe, junto con la presencia de una flotilla naval y operaciones de interdicción contra embarcaciones sospechosas, elevó la tensión regional durante los últimos meses.

La administración Trump justificó estas acciones como parte de su estrategia antinarcóticos, en paralelo a las sanciones económicas y diplomáticas. Tras la caída de Maduro y el inicio del proceso de transición política, la Casa Blanca ha comenzado a revisar sus políticas restrictivas y a explorar una normalización progresiva del vínculo bilateral.

La reapertura del espacio aéreo es vista como un primer paso clave para la recuperación de la conectividad, la reactivación de negocios y la posible reintegración de Venezuela al sistema de transporte internacional, en el marco de un proceso político aún incierto y bajo la atenta mirada de la comunidad internacional

(Con información de EFE, AFP y The Associated Press)

(InfobaE)