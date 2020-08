Tres argentinos y el fantasma del Tata Martino: el después de Setién en el Barcelona de Messi

Existen mil dudas y una certeza en el Barcelona de Lionel Messi: Quique Setién dejará de ser el entrenador del equipo. El despido del DT era tan previsible que hasta resulta un absurdo que haya dirigido en el Final Eight de Lisboa. Pero esa ahora es historia pasada luego del humillante 2-8 contra Bayern Munich y la danza de nombres del reemplazante empezó a sonar con tres argentinos como protagonistas: Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo y Juan Antonio Pizzi.

Pochettino es el candidato número uno para Josep Maria Bartomeu, pero resulta que el presidente es uno de los apuntados por los hinchas culé. Y bastante más: reclaman con fuerza su dimisión. Los medios españoles informan de un probable adelantamiento de las elecciones para principios del próximo año en vez de julio. Así, antes de cerrar a Pochettino, Bartomeu deberá definir su propio futuro.

Otra cuestión a tener en cuenta de Pochettino son sus reiterados destratos hacia Barcelona. Más allá de que en los últimos tiempos ha matizado sus dichos, en Cataluña aún resuenan sus palabras: “Nunca dirigiría Barcelona. Antes de hacerlo me voy a trabajar a mí campo de Argentina”. El archivo a veces resulta condenatorio.

El de Gallardo es un apellido monumental en Argentina y Sudamérica, pero incierto en Europa. Al Muñeco le destacan sus logros en River, especialmente las dos Libertadores, aunque su inexperiencia en grandes ligas le agregan una cuota de duda a su currículum.

El fantasma de Gerardo Martino es poderoso en Barcelona. Algunos periodistas ponen en duda la capacidad del Muñeco para liderar un vestuario pesado y con reiteradas caídas.

Juan Antonio Pizzi estuvo en carpeta en 2017 tras la salida de Luis Enrique. El santafesino de 52 años conoce los pasillos del club porque jugó desde 1996 hasta 1998: sumó 72 partidos y 18 goles con la camiseta culé.

Pero el fantasma del Tata también pesa en Pizzi, mucho más después de sus pobres pasos por San Lorenzo y la selección de Arabia Saudita.

Xavi Hernández es el entrenador que genera consenso. Sin embargo, existen algunas cuestiones por las que el ex mediocampista no asumiría a la brevedad. Primero, no tiene buena relación con la actual Comisión Directiva; segundo, comprende que la temporada próxima será de absoluta transición; tercero, no estaría dispuesto a indicarle el camino de salida a ex compañeros y amigos como Piqué, Busquets y Rakitic, entre otros.

El francés Laurent Blanc y el holandés Ronald Koeman son los nombres que completan la danza del sustituto de Setién, a quien sólo resta que le llegue el telegrama tras el apocalipsis que vivió el Barcelona en Lisboa.

MFV