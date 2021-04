Travis Birds, la madrileña que va de Drexler y Onda Vaga a Manu Chao

La cantautora lanz√≥ recientemente su segundo disco ‚ÄúLa Costa de los Mosquitos‚ÄĚ y le asegur√≥ a T√©lam que cree que este era su trabajo “m√°s maduro”.

La cantautora espa√Īola Travis Birds, que lanz√≥ recientemente su segundo disco ‚ÄúLa Costa de los Mosquitos‚ÄĚ, donde pone en evidencia su gusto por las canciones honestas y desnudas con una marcada influencia de Manu Chao, Jorge Drexler, Onda Vaga y Kevin Johansen, asegur√≥ a T√©lam que cre√≠a que este era su trabajo “m√°s maduro”.

Birds edit√≥ en 2016 su primer disco y m√°s adelante la canci√≥n ‚ÄúCoyotes‚ÄĚ, que fue elegida como cabecera de la serie espa√Īola “El Embarcadero” y que hizo que el talento de la artista llegara a un p√ļblico m√°s numeroso y al que se le sum√≥ la celebrada versi√≥n que hizo de ‚Äú19 d√≠as y 500 noches‚ÄĚ junto a Benjam√≠n Prado como homenaje a Joaqu√≠n Sabina.

“Me empez√≥ a gustar Almod√≥var, que usa mucho folclore latinoamericano de cantautores de hace mil a√Īos que era una cosa que me llegaba much√≠simo.

Travis contó a Télam el proceso de su segundo disco y su gusto por la fusión de estilos de toda Iberoamérica.

T√©lam: Ten√≠as 19 a√Īos cuando editaste tu primer disco, ¬Ņqu√© sent√≠as que quer√≠as decir y qu√© es lo que cont√°s en este nuevo disco?

Travis Birds: Con 19 a√Īos ten√≠a que limitarme un poco a lo que era capaz de hacer con el poco tiempo que llevaba tocando la guitarra, entonces ten√≠a muchas aspiraciones emocionalmente hablando y las canciones estaban muy basadas en historias de valent√≠as y romper el h√°ndicap que supon√≠a empezar tan tarde. Me inspiraba mucho en personajes que hablasen de valent√≠a, ese primer disco va muy en esa onda, en contar historias de muchas cosas pero que tienen el hilo conductor de valent√≠a y de sobreponerse a la situaci√≥n. A d√≠a de hoy ya despu√©s de haber estudiado la carrera y haberme podido formar mucho m√°s tanto vocalmente como con el instrumento compositivamente me encuentro mucho m√°s c√≥moda componiendo un estilo en el que me siento m√°s representada. Es m√°s maduro y quiz√°s tambi√©n es m√°s abstracto y a la vez m√°s folcl√≥rico, es como que me voy encontrando que puedo ir evolucionando con la voz. La diferencia la ver√≠a en eso, en la clarificaci√≥n del viaje.

T: ¬ŅA qu√© te refer√≠s con aquellas situaciones de valent√≠a? ¬ŅQuisiste emparentarte con la lucha feminista?

TB: Eso es algo que tengo presente todo el tiempo pero que forma más parte de mi persona que dedicarme a hacer una canción protesta. Está implícito en mi mensaje como muchas otras cosas. Sobre todo habla de romper prejuicios y reconocerse de verdad sin etiquetas, sin limitarse a lo que parece que tiene que ser todo. Para mí ese momento está marcado por lo que yo pensaba que yo tenía que ser y lo que el mundo me lanzaba que tenía que ser y la lucha contra eso para tratar de encontrarme. Me decían que tenía muchos pájaros en la cabeza y a ver si me dedicaba a hacer algo productivo. Fue esa burla irónica para salir a romper con todo eso y hacer lo que uno realmente quiere hacer.

T: Tu m√ļsica tiene esa cuesti√≥n ac√ļstica, el olor a madera de la guitarra y valvular en los equipos. ¬ŅFue el folclore de tus padres o la herencia espa√Īola de cantautores y cantautoras?

TB:- Un poco el folklore, sobre todo el latinoamericano, lo descubr√≠ por el cine. Me empez√≥ a gustar Almod√≥var, que usa mucho folclore latinoamericano de cantautores de hace mil a√Īos que era una cosa que me llegaba much√≠simo. Canciones de Sim√≥n D√≠az, Chavela Vargas o Los Panchos era algo que conectaba mucho y lo descubr√≠ desde el cine. Y del folklore espa√Īol, me marc√≥ mucho Camar√≥n, no siendo un g√©nero que yo haga pero s√≠ lo incre√≠blemente inspirador que me resulta. Luego gente actualmente que me inspira much√≠simo; Jorge Drexler es un pilar para m√≠. Lleva un recorrido y una carrera envidiable y es uno de mis referentes a la hora de dirigir lo que hago.

T: ¬ŅTambi√©n Manu Chao?

TB: Manu Chao me encanta. Por eso me cuesta hablar de referencias, dices una y te dejas muchas. Al final todo lo que tiene de mestizo o que suena a tierra me encanta si est√° bien hecha. Ahora hace varios a√Īos vengo escuchando Onda Vaga y vamos a meter una colaboraci√≥n de all√≠ en el nuevo disco, que no la puedo develar pero tengo muchas ganas de que las sep√°is. Y me encanta Kevin Johansen.

