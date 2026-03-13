Traumatología del HAC realizó colocación de prótesis oncológica de cadera en paciente derivada del interior

Actualmente, la mujer continúa con su evolución postoperatoria bajo

seguimiento del equipo médico.

El Servicio de Traumatología del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan

Domingo Perón” realizó con éxito una cirugía de colocación de prótesis

oncológica de cadera a una paciente que presentaba una fractura.

Adelina es una paciente de 51 años, con antecedentes de cáncer de mama y

cáncer de piel, que ingresó derivada desde el interior de la provincia tras

presentar unafractura patológica de cadera, una lesión asociada al compromiso

óseo que puede producirse en el contexto de enfermedades oncológicas.

Ante este cuadro, el equipo de Traumatología del HAC evaluó el caso y

decidió realizar un tratamiento quirúrgico con colocación de prótesis

oncológica de cadera, una intervención que permite reemplazar el segmento

óseo afectado, aliviar el dolor y recuperar la movilidad de la paciente. Tanto la

cirugía como los insumos necesarios para el procedimiento fueron cubiertos

por el HAC, permitiendo que la paciente acceda a este tratamiento de alta

complejidad dentro del sistema público de salud.

La cirugía se desarrolló de manera programada y sin complicaciones,

permitiendo estabilizar la articulación y mejorar la calidad de vida de la

paciente. Actualmente, la mujer continúa con su evolución postoperatoria bajo

seguimiento del equipo médico.

Detrás de esta intervención también se encuentra la historia de lucha de

Adelina, quien desde hace años enfrenta distintos tratamientos oncológicos

con fortaleza y esperanza. La fractura de cadera representó un nuevo desafío

en su camino de recuperación, pero gracias a la atención recibida y al

acompañamiento del equipo de salud, hoy cuenta con una nueva oportunidad

para seguir avanzando en su proceso de recuperación y mejorar su calidad de

vida.

Desde el nosocomio destacaron además la importancia del sistema de

derivación dentro de la red pública de salud de la provincia, que permite que

pacientes de distintas localidades puedan acceder de manera oportuna a

tratamientos de alta complejidad. Este trabajo articulado, impulsado por el

Gobierno de la provincia de Formosa, garantiza que personas del interior

reciban atención especializada y cirugías de alta complejidad en el HAC,

fortaleciendo el acceso equitativo a la salud en todo el territorio provincial.