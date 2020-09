TRAS REUNIÓN CON CAMIONEROS. Concejal se encuentra aislado a la espera del resultado de su hisopado

El concejal capitalino por la UCR, Daniel Caballero en contacto con la AM990 habló de la situación que le tocó vivir tras participar de una reunión con los trabajadores transportistas que se encuentran manifestándose sobre la Ruta Nacional 11 a la altura de la localidad de Tatané.

El concejal se acercó para solidarizarse con los camioneros que se encuentran realizando una medida de fuerza sobre la Ruta Nacional 11 a la altura de la localidad de Tatané. “anterior a mi actividad política yo tenía una actividad privada donde me encargaba del transporte de carga de hacienda y carga en general, tengo muchos conocidos en el rubro”, dijo Caballero.



“Me acerqué para entablar un dialogo con ellos para ver cuáles son los puntos que ellos necesitaban tratar, lo hice de manera solidaria no política porque en ningún momento di prensa porque ni siquiera me tomé una foto con ellos. Yo me acerqué a saludar a amigos que la están pasando mal porque conozco su realidad y lo que sucede con sus familias”, agregó el edil.

Después de haber estado con los trabajadores, el funcionario municipal al llegar al control de la policía en Villa del Carmen, le solicitaron los papeles del vehículo y le labraron un acta de notificación porque estaba en el corte de ruta. “Yo les dije que el acta que me hicieron esta mal hecho porque decía que salí de la provincia, en ningún momento salí de acá, llegue a Tatané, firmé el acta y con este acta me fui a la UPAC donde me realizaron el hisopado. Pedí que me informen cuanto tiempo tardarán los resultados y me dijeron que tardaría hasta unas 72 horas, pero tenía que estar en un centro de cuarentena y estoy acá a la espera de mi resultado sin tener conocimiento de que pasará posteriormente esto”, señaló el Concejal.

“No veo coherencia entre lo que plantean y lo que sucedió. Me gustaría que el mismo procedimiento sucediera con los efectivos policiales y los funcionarios de Defensoría del Pueblo que estuvieron en contacto con estos manifestantes el día de ayer”, explicó.

Caballero indicó que en ningún momento se sacó el barbijo para dialogar con los manifestantes como trascendió en las redes sociales, si en un momento y lejos de la gente me alejé para hablar por teléfono y ahí si me bajé el barbijo porque había mucho viento en ese momento.



Sesión en el HCD



En relación a si el Edil puede participar de la sesión en la que se debatirá el proyecto para cambiar el nombre de las calles de manera virtual, explicó que no está contemplado participar de la misma de esta manera.