TRAS LOS HECHOS DE VIOLENCIA. Mañana nuevamente habrá elecciones en la Universidad

El secretario general del gremio ADUFOR, Víctor Giménez en contacto con la AM990 habló acerca de la situación hoy en la Universidad Nacional de Formosa en la que mañana habrá nuevamente elecciones.

Giménez comenzó diciendo “la situación en la universidad sigue igual y la que no da noticias es la justicia porque todo lo que ha ocurrido esta judicializado”.

“Antes de estas elecciones que se llevarán adelante mañana, hubo otra elección que fue avalada por la justicia porque fueron ellos los que dictaminaron que los comicios se tenían que llevar adelante que eran legales, se hizo la elección y salieron electos los consejeros, sucedió que después de que el Rector había destituido a los consiliarios del Consejo Superior, nombró a una nueva junta electoral, dio de baja a la existente y realizó un nuevo cronograma para las elecciones”, añadió.

“En esta elección no participan todos los docentes porque los que fueron electos no van a participar si ya fueron electos, es decir habrá dos elecciones con dos resultados diferentes porque en esta participan solamente los docentes que tenían formadas sus listas anteriormente y han perdido”, siguió.

“En una facultad hubo dos listas se había presentado la otra lista y perdió, en las otras tres hubo una sola lista y ahora sucede esto, pero ni ellos pueden completar sus listas porque los docentes no se prestan a esta jugada. Se repiten los candidatos en una misma lista y sigue todo así porque la justicia no hace nada”, se explayó.

“Nuestra Universidad esta intervenida por el mismo rector porque no funcionan ninguno de los órganos como deben funcionar. Él está cometiendo atrocidades y si bien desde afuera se ve como una interna política entre sectores del Justicialismo, no es así. Nosotros desde el gremio estamos afuera de eso y queremos una Universidad como corresponde. Los únicos perjudicados son los alumnos”, cerró.