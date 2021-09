TRAS LOS ANUNCIOS. Diputados pone fin a las sesiones mixtas y regresa a la presencialidad

Tras la decisión del titular de la Cámara baja se volverá a las deliberaciones en el recinto en forma presencial como sucedía antes de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. El diputado nacional por Formosa, Mario Arce en contacto con la AM990 habló al respecto.

Arce comenzó diciendo “me parece que corresponde porque todas las actividades del país ya han vuelto a reactivarse. Creo que nosotros tendríamos que haber vuelto hace mucho tiempo como todos lo han hecho”.

Y añadió “todas las provincias no imponen ningún tipo de restricción a la vuelta, solo Formosa que pide un hisopado el día 5 y 10, pero en general todas las provincias han vuelto a la normalidad”.

Nuevas medidas sanitarias

En relación a las nuevas medidas dijo “creo que las nuevas medidas llegan tarde y se hacen necesarias sin lugar a dudas que se flexibilice todo, pero lo que uno puede cuestionar es el criterio la falta de oportunidad. De un día para el otro se liberan todas las actividades siendo que hemos tenido padecer muchas cuestiones desde todos los ámbitos, eso es lo que nosotros cuestionamos, la falta de criterio. Es bienvenida la flexibilización, pero hay que ver todos los daños que trajo la pandemia”.

Cambios en el gabinete

“Claramente las PASO han dado un mensaje al gobierno nacional que tiene que ver con la necesidad de cambiar lo que se ha hecho mal. Creo que el cambio de gabinete es positivo porque eso puede traer un cambio”, manifestó el legislador.

5 de octubre

Al respecto el letrado indicó “entiendo que hay dos vías, por un lado el trabajo que se ha hecho desde de lo legislativo y que si bien no salió desde lo legislativo si no que salió de un decreto de necesidad y urgencia del gobierno anterior creo que es un primer paso que se ha quedado corto porque no solo se tendría que haber reconocido el derecho y también se debía haber pagado. El de Macri fue el gobierno que dio el primer paso”.

“Ahora los familiares siguen reclamando, yo he hecho muchas presentaciones para pedir la reglamentación, esto permite decir quiénes son los que tienen derechos y cuáles son las personas que deben hacer los reclamos. Hay muchas familias que se presentaron y pidieron en el Ministerio de Defensa el pago de la indemnización, hay cuestiones administrativas que han avanzado y después esta lo político que creo que esto se debería resolver desde ahí, pero tenemos un Gobierno que no ha tocado mucho este tema y se aproxima una fecha y sería bueno que se avance este 5 de octubre en algún anuncio porque esta fecha no es una causa de un partido político o un sector. Creo que tarde o temprano se va a dar”, cerró.