Tras las subas de la semana pasada bajan los valores de la soja en Chicago

También se negociaron con bajas los futuros del maíz. En cambio, el trigo registró subas en las primeras operaciones del mercado estadounidense.

BUENOS AIRES (NAP). El precio de la soja registraba este lunes una ligera baja en el Mercado de Chicago, luego de alcanzar el viernes pasado un m√°ximo desde junio de 2014, apuntalado por las inciertas perspectivas de lluvia en las principales zonas productoras de Sudam√©rica, ‚Äúlo cual amenaza la cosecha‚ÄĚ, mientras se mantiene la demanda mundial.

‚ÄúLos pron√≥sticos de bajos stocks estadounidenses en medio de una robusta demanda de procesadores y para exportaci√≥n se sumaron a las presiones alcistas‚ÄĚ, destac√≥ a su vez la Bolsa de Comercio de Rosario.

La oleaginosa anota hoy un retroceso de US$ 0,5 en la posición enero de 2021, hasta US$ 447,8 la tonelada, un valor 48% superior al de marzo pasado, mientras el aceite desciende hasta US$ 865,9 (para el mismo mes).

El maíz cae luego de tocar el viernes su valor más elevado desde el 30 de noviembre, debido a la preocupación por el clima seco en Argentina y Brasil, y el temor a mayores recortes productivos en esos países.

Si bien se esperan lluvias en Brasil, agregó, el pronóstico extendido indica que el clima seco y cálido retornará, especialmente en el sur del país, aunque la sólida demanda para exportación oficia de soporte para el mercado.

Los precios del maíz bajan US$ 1,3, hasta US$ 170,8 por tonelada (posición marzo de 2021), es decir, 43,5% más que el piso del 28 de abril pasado.

El trigo, en tanto, registra una toma de ganancias de los operadores. Sin embargo, la implementaci√≥n de una cuota para exportaci√≥n por parte de Rusia, y las consecuentes preocupaciones respecto del abastecimiento en los mercados globales, ‚Äúofician de soporte para los precios‚ÄĚ y evita ca√≠das de mayor magnitud.

La cotización del cereal también cae en la posición marzo de 2021, US$ 3,0 por tonelada, hasta US$ 220,5 (es decir, US$ 51 más que a comienzos de septiembre).

Seg√ļn la bolsa rosarina las bajas en los granos tambi√©n reflejan la preocupaci√≥n por el impacto de una nueva cepa de coronavirus que afecta a Gran Breta√Īa, a lo que se a√Īade la fuerte ca√≠da del petr√≥leo. (Noticias AgroPecuarias)