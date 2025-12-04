Tras la protesta, el INTI amaneció rodeado por fuerzas de seguridad

Luego de la protesta que los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de este miércoles, que alzaron la voz en contra del ajuste en el organismo y fueron duramente reprimidos, el organismo amaneció este jueves rodeado de fuerzas de seguridad.

Así lo confirmó por la 750 Ana Rachid, delegada de ATE en INTI, quien dijo: “Desde que ganó el Gobierno de Milei, estamos sufriendo ataques diversos. Desde el cierre de unidades en el país y la centralización del instituto. Un montón de cuestiones. No se dan por vencidos”.

Y añadió: “En este momento, y desde que ganaron las elecciones, empezaron con diferentes tipos de amedrentamientos. Ahora hay gendarmería patrullando por las calles del instituto. Pusieron más cámaras. Nos sacaron las cajas chicas que sirven para el funcionamiento de los laboratorios.”

“Sacaron cargos de gerentes de carrera por motivos diversos, pero ninguno importante. Venimos en una situación de amedrentamiento permanente, con salarios a la baja, con paritarias espantosas. Y la verdad es que estamos muy preocupados por la situación del instituto”, comentó.

Tras lo que cerró: “Estamos en una situación demasiado angustiosa y preocupante. Por eso ayer llevamos a cabo esta medida que por suerte tuvo el apoyo de ATE Nacional para visibilizar lo que nos está pasando. Y lo que quieren llevar adelante con el instituto”.

La marcha de esta semana fue, entre otras cosas, para protestar por la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición, dispuesta a través de un decreto del gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, a los pocos minutos de iniciada la protesta, los manifestantes fueron desalojados por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que impidieron que cortaran el tránsito.