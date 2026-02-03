Tras 15 años, “Sueños Compartidos” llega al estrado

Se investiga el desvío de $200 millones para construir casas.

El caso “Sueños Compartidos”, el programa de construcción de viviendas sociales impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entra en su etapa decisiva con el inicio del juicio oral y público contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y los exfuncionarios Julio De Vido y José López. A más de 15 años del estallido del escándalo, la causa investiga el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Según fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py fijó el inicio del juicio para el 11 de febrero. El proceso tiene carácter urgente: si no se resuelve antes de septiembre, podría prescribir. El programa operó entre 2008 y 2011 y recibió $748 millones para la construcción de viviendas en distintas provincias, de los cuales 206 millones habrían sido desviados.

La causa también investiga un presunto lavado de dinero a través de empresas vinculadas a los Schoklender. De Vido y López están detenidos en Ezeiza por otras condenas, mientras enfrentan otros procesos como el de los cuadernos de la corrupción. El tribunal estará integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Grünberg, con la fiscalía a cargo de Diego Velasco. Tras años de demoras y recursos, el expediente llega así a una instancia clave que definirá responsabilidades penales en uno de los casos más emblemáticos de la obra pública.

(Diario El Litoral / Corrientes)