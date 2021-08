TRANSPORTE. La Defensoría del Pueblo informó que en las Rutas Nacionales de Formosa se construirán dársenas para el control de pesos y dimensiones de los transportes de carga

El defensor del Pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca en contacto con la AM990 habló acerca de la situación de que en las rutas de la provincia no haya balanzas.

Gialluca dijo “este es un poco más que un compromiso porque Vialidad Nacional a través del distrito de Formosa que está a cargo Elizabeth Ferrari nos puso en conocimiento documentado que todo lo que sea control del peso y dimensiones ya están en proyectos de obras para ubicarse en puntos estratégicos de la Ruta 81, de la 11 y la 95”.

“En algunos casos con lo que se denominan controles peso y dimensiones fijas y en otros casos con puestos de control móviles. Lo importante es que esto avance y que también se extienda a la RN 86 donde actualmente existe una balanza fija, pero no está funcionando como nos gustaría que funcione”, añadió.

“En el lugar de un control no es que tiene que tener solos los elementos, sino que debe haber un lugar donde se labren actas, elementos de computación, una garita refrigerada con elementos de comunicación, es decir tiene que haber una especie de infraestructura básica ya que se están en la ruta en donde se requerirá de personal para que el control sea permanente”, manifestó.

“A menudo vemos que hay camiones que transitan por las rutas y no sabemos cuáles el peso que traen porque muchas veces vienen cargados con materiales de construcción, no se los controlan y muchas veces terminan por el peso rompiendo la ruta. También le hemos solicitado a Vialidad la reconstrucción de un tramo de la RN 86, llegando a San Martín 2 que hoy no existe el pavimento y esta intransitable, eso es producto de la carga que llevan los camiones”, cerró.

Más información

De las diversas Actuaciones llevadas a cabo desde la Defensoría del Pueblo con la finalidad de que las Rutas Nacionales que atraviesan el Territorio Provincial, “no sean destruidas por el gran número de camiones de cargas que transitan las mismas”, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la actual Jefa de Distrito de Vialidad Nacional en Formosa Elizabeth Ida De Ferrari, informó en relación a los puestos de “Control de Pesos y Dimensiones” se encuentra en elaboración un Proyecto de Obra para la Ruta Nacional Nº 81, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 11 – Empalme Ruta Nacional Nº 95, en el cual está previsto la construcción de 2 dársenas para control de pesos y dimensiones tipo móvil; incluyéndose un puesto de control sobre la RN 11 en una de las Secciones de la Autovía en ejecución. Por otra parte, actualmente existe una balanza fija sobre la RN 86 para pesos por ejes para transportes de cargas. Allí no se realizan control de dimensiones, ya que, no existen canon para el cobro de dichos excesos. Por otro lado, están en licitaciones la adquisición de tanques de agua potable, instalación de torre de antena de 42 metros y construcción de un tinglado en la zona de pesaje para proteger a los operarios de las inclemencias climáticas. En dicho puesto, se han robado los equipamientos informáticos, por lo cual, se encuentran realizando las gestiones necesarias para volver a optimizar y dar seguridad al lugar. Por último, el puesto de control ubicado en la Localidad de Palma Sola sobre la RN Nº 86, tiene previsto intervenir en lo que respecta a los controles de cargas, hechos que no se vienen haciendo hasta la fecha. De todo ello surge que, en la Provincia de Formosa, en el año 2018 se labraron un total de 21 Actas por infracciones detectados en los puestos de control de pesos y dimensiones, en el año 2019, 23 Actas y en el 2020, dos Actas.