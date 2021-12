TRÁNSITO FLUVIAL. Pitoni: “no tenemos ninguna información oficial sobre la apertura”

El referente del gremio que nuclea a los patrones de cabotaje, Juan Pitoni en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n del transporte fluvial entre Formosa y Alberdi.

Pitoni dijo 鈥渘o tenemos ninguna informaci贸n oficial sobre la apertura, todo est谩 muy en tr谩mite, no se de las habilitaciones de Alberdi鈥.

鈥淓n Formosa lo que nosotros m谩s o menos manejamos con los afiliados y es que hay dos embarcaciones amarradas para servicio, despu茅s m谩s que eso no sabemos鈥, a帽adi贸.

鈥淎 m铆 me preocupan mis afiliados porque ellos van y vienen y son los que deben tener hisopados. M谩s all谩 de que son 600 las personas que deben transportar, pero me preocupan m谩s mis afiliados que las embarcaciones鈥, manifest贸.

Protocolo

鈥淓n lo que es el servicio de Tigre (Buenos Aires) que es un servicio nacional los protocolos son las vacunas, en este cruce internacional ya desconozco cu谩les ser谩n los protocolos sanitarios establecidos para los trabajos鈥, explic贸 al respecto.

Lanchas

鈥淎ntes de la pandemia ten铆amos 7 embarcaciones debidamente habilitadas porque cada 4 a帽os hacen sus inspecciones y esto se ven铆a bien. Hoy seg煤n me dijeron hay habilitadas 2 lanchas amarradas para el servicio, estas han cumplimentado con todos los controles鈥, cerr贸.