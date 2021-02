Trabajó de portero y como personal de maestranza durante la pandemia: ahora se ilusiona con eliminar a River de la Copa Argentina

Sergio Chitero, flamante entrenador de Defensores de Pronunciamiento, tendr√° su estreno ante el poderoso Millonario de Marcelo Gallardo: ‚ÄúLa vida es as√≠, un d√≠a pod√©s estar limpiando pisos o tirando basura y luego estar ligado al f√ļtbol‚ÄĚ

Tras ponerle punto final a su larga carrera en el f√ļtbol del Interior del pa√≠s, en donde fue parte importante de los ascensos de Patronato y Atl√©tico Paran√°, la crisis econ√≥mica provocada por la pandemia del coronavirus golpe√≥ con fuerza a Sergio Chitero.

Checo, como es conocido dentro del mundo del f√ļtbol, aguardaba con ansias una oportunidad que no llegaba. Pasaron los meses y sus ahorros comenzaron a desaparecer. ‚ÄúLos que jugamos en el f√ļtbol del Ascenso no nos salvamos econ√≥micamente‚ÄĚ, recalc√≥ en di√°logo con Infobae.

Ante este complicado cuadro de situación, y gracias a la ayuda incondicional de algunas personas, consiguió una manera de darle sustento económico a su familia, que está compuesta por su pareja y sus dos hijos. Comenzó a trabajar como portero de un edificio y en la parte de maestranza en una escuela.

Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, un llamado le cambi√≥ por completo el escenario. Tras la salida de Hern√°n Orcellet, la dirigencia de Defensores de Pronunciamiento decidi√≥ apostar por aquel delantero que tantas alegr√≠as le dio al Depro entre 2017 y 2018. ‚ÄúLa vida es as√≠, un d√≠a pod√©s estar limpiando pisos o tirando basura y luego estar ligado al f√ļtbol. Ojal√° esto sea un puntapi√© para una larga carrera‚ÄĚ, solt√≥ con una sonrisa el flamante entrenador, de 37 a√Īos.

El pueblo de Pronunciamiento, ubicado en el distrito Molino del departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos, se encuentra convulsionado ante la histórica chance de medirse con el vigente campeón de esta competencia. La Copa Argentina pone cara a cara a los poderosos con los humildes, quienes en más de una oportunidad han sabido dar el golpe.

Chitero, pese a las grandes diferencias, se ilusiona con la posibilidad de hacer historia: ‚ÄúSabemos que enfrentamos a River, no somos necios. Enfrentamos al mejor equipo del f√ļtbol argentino y debiera haber sido el de Am√©rica, pero se le puede ganar. Depender√° mucho de las decisiones y ejecuciones que tengamos. No tenemos margen de error. Ellos tienen mucha jerarqu√≠a‚ÄĚ.

¬ŅC√≥mo lo encuentra esta oportunidad de ser entrenador?

Estaba en un momento de incertidumbre en lo laboral. Estaba trabajando por fuera de lo que es el f√ļtbol, por esa cuestiones de la vida. Nosotros, los del ascenso, cuando terminamos de jugar al f√ļtbol, no tenemos un buen pasar econ√≥mico, solamente tenemos para el d√≠a a d√≠a o para hacer alguna inversi√≥n, pero nada que nos salve. Estaba trabajando como encargado de un edificio y como maestranza en una escuela. Con esto de la pandemia cubr√≠a algunos puestos. S√≠ segu√≠a ligado con el f√ļtbol, viendo videos, partidos, siguiendo al Depro, porque jugu√© ac√°. Despu√©s de la renuncia de Hern√°n (Orcellet), la dirigencia se comunic√≥ conmigo y llegamos enseguida a un acuerdo. Hoy me encuentro feliz ac√°, entrenando con los muchachos, ya preparando el partido con River.

Que se me presente esta situaci√≥n justo ahora me da mucha felicidad. Siempre la luch√©. Siempre cre√≠ que pod√≠a estar ligado al f√ļtbol, y hoy por suerte me toca estar ac√°. Fui jugador y s√© c√≥mo piensan los jugadores ante esta clase de partidos. Desde chicos so√Īamos con jugar en Primera, o ante un grande, y hoy se les presenta a ellos. Les puede cambiar la vida. Enfrentar√°n a un River que ha ganado todo. Van a representar a una provincia, al club, a la gente de Depro, que es un pueblo con un coraz√≥n tremendo. A la dirigencia, que hizo tanto esfuerzo para llegar al Federal A y apostar a infraestructura. Lo vivimos como un sue√Īo.

El √ļltimo partido de Depro fue a mediados de enero, en la derrota ante Douglas Haig por el Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. ¬ŅC√≥mo se encuentra el plantel despu√©s de ese golpe?

Sacando lo que pas√≥ en el torneo, ellos est√°n bien. Quieren ir por m√°s. Buscamos armar un plantel competitivo, acorde a lo que es el torneo. Ahora est√°n motivados, es el partido para nosotros, como para el pueblo, para Entre R√≠os, para el f√ļtbol del interior. Es lo bueno que da esta Copa Argentina, que es tan federal. Est√°n trabajando seriamente, es una oportunidad √ļnica que se nos presenta.

¬ŅPudo mantener la base del equipo en este mercado de pases?

La base se queda. Están todos los que jugaron el Federal A para este partido. Hablé con casi todos y les dije que se quedaran. Creería que va a ser así. Estoy tratando de convencerlos. Sería fantástico, porque ganaríamos tiempo. Ya se conocen entre ellos, al club, al torneo. Luego tendré que inculcarles mi idea, pero en lo otro ganaría mucho tiempo.

Haber jugado hace poco en la instituci√≥n le permite conocer a la mayor√≠a de sus dirigidos. ¬ŅEsto es una ventaja o puede jugarle en contra?

Sí, sin ninguna duda es una ventaja. Yo sé bien cómo piensan y cómo están los muchachos. Conozco a los dirigentes, a todo lo que es el club. Es una ventaja tremenda. Y se dio el plus de que no se vayan los jugadores para poder trabajar con más tranquilidad.

¬ŅQu√© significa para Defensores de Pronunciamiento jugar contra River?

Es todo. Jugar contra River, o Boca, o ante un equipo grande, es un sue√Īo. Nos estamos preparando para ese partido. Estamos tratando de estar en todos los detalles. Esto es √ļnico, lo tienen que vivir as√≠, pero con responsabilidad, porque defienden una camiseta, una instituci√≥n.

¬ŅSe tienen fe para dar el golpe?

Sin dudas, esto es f√ļtbol. Sabemos que enfrentamos a River, no somos necios. Enfrentamos al mejor equipo del f√ļtbol argentino y deber√≠a haber sido el de Am√©rica, pero se le puede ganar. Depender√° mucho de las decisiones y ejecuciones que tengamos. No tenemos margen de error. Ellos tienen mucha jerarqu√≠a.

¬ŅPor d√≥nde pasar√° la clave del partido?

River juega muy bien. Marcelo (Gallardo) tiene una filosof√≠a de juego sencilla y las ideas claras, y los jugadores representan sus ideas de una muy buena manera. Ellos tienen una idea definida. Nosotros tenemos nuestras armas, nuestro trabajo, y trataremos de golpearlos en alg√ļn momento.

Para muchos de sus dirigidos ser√° la primera vez que enfrentar√°n a un conjunto de Primera Divisi√≥n y que tendr√°n tanta exposici√≥n. ¬ŅVa a trabajar esta cuesti√≥n para que est√©n tranquilos durante el partido?

No hay que trabajar nada. Ellos saben que enfrentarán a River, y es una posibilidad de mostrarse, pero siempre en función de equipo. Dependerá de las ganas de cada uno. Cuando se dan estos partidos no se trabaja lo motivacional, la motivación ya la tienen desde que salió el nombre del club en el sorteo. Quiero aclarar que en este partido deberían estar Hernán Orcellet y su cuerpo técnico, que fueron los que hicieron los méritos para clasificar. Trataremos de representarlos de la mejor manera luego del esfuerzo que hicieron.

El 10 de febrero ser√° su debut como entrenador, y ante nada m√°s ni nada menos que River. ¬ŅCon qu√© clase de entrenador nos encontraremos?

Preparamos este partido, es el sue√Īo de todos, pero pensamos en el Federal A. Esto es lo lindo del f√ļtbol. Hoy me puso ac√°, pero ma√Īana me puede tener limpiando un edificio o sacando basura, y pasado nuevamente dirigiendo otro club. Es lo lindo de la vida, hay que estar preparado para todo. La idea nuestra es trabajar, seguir aprendiendo y volcar todo lo que aprend√≠ como jugador de f√ļtbol. Esto no deja de ser un partido, no se muere nadie.

Durante la entrevista cont√≥ que no la pas√≥ bien durante la pandemia y tuvo que trabajar por fuera de lo que es el f√ļtbol. ¬ŅC√≥mo vivi√≥ ese proceso?

Dif√≠cil. Lleg√≥ un momento en donde uno se replantea muchas cosas. Uno tiene que tener un equilibro emocional y econ√≥mico. Tengo una familia, con mis dos hijos y mi se√Īora. Ella estaba sin trabajo. Ten√≠amos unos pesos ahorrados y hab√≠amos hecho unas inversiones, pero despu√©s el dinero se va. Tuve que salir a trabajar, pero sin ninguna deshonra. Ya lo hice antes de ser profesional. Con esto de sacar el Federal B quedaron marginados much√≠simos jugadores, utileros, gente que trabajaba en las canchas. Son situaciones en donde uno se tiene que reinventar. Gente buena, que me conoce de la vida, me dio la posibilidad, me abrieron las puertas para trabajar en una escuela como maestranza y en un edificio, reemplazando a gente que es de riesgo. Ten√≠a que pagar cuentas y dar sustento a mi familia. Despu√©s me sali√≥ esta posibilidad, que era un sue√Īo, y me la jugu√©. Les agradec√≠ a esas personas que me dieron una mano en un dif√≠cil momento. La vida es as√≠, un d√≠a pod√©s estar limpiando pisos o tirando basura, y hoy me tiene ligado al f√ļtbol. Ojal√° esto sea un puntapi√© para una larga carrera.

¬ŅQu√© recuerda de su paso como futbolista de Defensores de Pronunciamiento?

En donde estuve me quedan los mejores recuerdos. Depro es una instituci√≥n familiar. Es un club chico, pero con un coraz√≥n gigante. Es gente de pueblo, que todos los fines de semana va a la cancha. A todos los que nos gusta el f√ļtbol nos pasa que sentimos esa ausencia por esto de la pandemia. El club va creciendo con pasos cortos, pero firmes. Se hicieron muchas obras, como la iluminaci√≥n, una tribuna, riego autom√°tico, c√©sped sint√©tico o espacio f√≠sico para entrenar. Como jugador ya lo fui viendo. El vestuario tambi√©n es una familia, con (Patricio) Valente, (Milton) √Ālvarez, (Maximiliano) Villagr√°n, (Alejandro) Rizzo, (H√©ctor) Echague, (Johan) Laureiro, (Jorge) Cardozo o (Sergio) Correa. Son pibes del club, que han pasado por el ascenso. Depro te atrapa, es una familia. Tengo muchos sentimientos. Estoy feliz de estar ac√°, con ganas de trabajar y demostrar que no se equivocaron con la elecci√≥n.

¬ŅSe trazaron como objetivo para esta temporada lograr el ascenso a la Primera Nacional?

Yo quiero ir por todo. Voy a tratar de armar un plantel competitivo. Quiero que mi paso por Depro sea por mucho tiempo y significativo. Quiero quedar en la historia del club. Como jugador me porté bien, y como entrenador quiero aprender e ir por más. Ojalá se nos pueda dar. Buscaremos llegar a la final. Si trabajamos todos juntos creo que se puede.

