Trabajadores del tanino cumplen 50 días de huelga

A semanas del inicio un paro y protestas en la fábrica de tanino, los trabajadores de la firma reclaman mayor seguridad e higiene y una recomposición salarial. Por esa razón, la AM990 se puso en contacto con Juan Coronel, vocal primero del Sindicato de la Industria del Tanino en Formosa, para referirse al tema.

Coronel inició diciendo que ellos quieren diálogo con la empresa ya que hicieron dos pedidos, “uno de recomposición salarial y otra de seguridad y salubridad, pero se negaron a tratar ambas”.

Con respecto a la recomposición salarial explicó que la categoría más baja “está por debajo de la línea de indigencia”, ya que un operario en la categoría más baja cobra de sueldo inicial 74 mil pesos y la categoría más alta en diciembre cobraba no más de 130 mil pesos.

“Hoy salieron por los medios a decir que nosotros pretendemos más del 275 %, pero no es así, nosotros pedimos un sueldo de 150 mil pesos a la categoría inicial en mano”, expresó.

Asimismo, indicó que mañana cumplirán 50 días de huelga. “Durante todo ese tiempo tratamos de dialogar con la empresa y no conseguimos ayuda ni del ministerio de trabajo; Unitán dice que no va a dialogar con los trabajadores en huelga, pero desde septiembre no tenemos una respuesta”.

También, Coronel comentó que, al dedicarse a hacer productos químicos, ellos pertenecen a la Federación de Petroquímica y “discutimos intereses diferentes al otro gremio que está en la empresa, la cual responde a la Federación del Tanino; su reclamo es diferente y cerraron en un sueldo inicial por debajo de los cien mil pesos para junio, tenemos otra lucha”.

“Unitán no quiere dialogar y en su convenio, el cual nosotros rechazamos, sigue teniendo tiradores de bueyes, operadores de grúas a vapor, es decir cosas que ya no existen, por eso exigimos la modernización del convenio”, enfatizó.

En conciliación obligatoria tuvieron que ir a Buenos Aires con el costo que acarrea eso para los trabajadores. Se reunieron en el ministerio, llevaron todos los papeles y tuvieron un total de cuatro reuniones.

“En una primera instancia, es decir en diciembre, no ofrecieron nada porque no tenían el índice de inflación y en la última reunión presentaron un escrito ofreciendo un 101%, lo que representaba un sueldo inicial por debajo de 100 mil pesos en junio”, profundizó.

Para finalizar expresó que ellos son trabajadores y “no vamos a poner en riesgo nuestros puestos de trabajo, por eso hacemos la huelga afuera y no adentro”.