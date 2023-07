Trabajadores de TRASNEA realizaron protesta por incumplimientos laborales

La Secretaria General y la Gremial informó estricto cumplimiento en la empresa Transnea con las medidas de fuerza por incumplimiento de actas de acuerdos firmados por la Federación, la empresa y el sindicato. En contacto con la AM990, el señor Andrés Bobadilla secretario del Sindicato Luz y Fuerza se refirió al reclamo que están realizando los trabajadores pertenecientes a dicho sindicato.

Esta es la lucha, el trabajo de cada día de los gremialistas. Este reclamo se realiza con la participación no solo de la federación sino también de los sindicatos del país, se trata de un reclamo por las paritarias con una medida de acción directa.

Hace unos meses, se había firmado un acta de acuerdo no solo de ingresos sino también de recategorización, con el señor Valdez y aun la empresa no ha cumplido con dicho acuerdo. Tampoco los móviles, ni la seguridad e higiene ni la antigüedad.

La parte salarial la maneja la Federación, se está pidiendo un aumento del 30% a 40% para los compañeros del NEZ y NOA.

El reclamo se está realizando frente a la sede de transnea, en la avenida Gendarmería Nacional junto con aquellos que trabajan en la capital. En otras localidades del interior se encuentran al costado de las rutas provinciales.

Se depende de Transnea para llevar la energía casa por casa y, como las centrales no están operativas por estas medidas, si surge algún acontecimiento que llevara a generar un corte de energía se podría complicar, “porque debido a esto no se puede garantizar el servicio, porque no dejan ingresar a las estaciones transformadoras para poder solucionar el problema.

Concluyó: “Todos esperamos que lleguen a una solución favorable para la gente, porque si llega haber un corte de energía el que se perjudica es la gente de trabajo”.