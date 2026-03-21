Tos convulsa en Corrientes: Confirman casos y crece la preocupación por la baja vacunación

Confirman tres casos de tos convulsa en Corrientes, incluido un bebé internado. Crece la preocupación por la baja vacunación y la falta de campañas sostenidas.

Un bebé de tres meses permanece internado y hay otros dos casos en adultos. La reaparición de la enfermedad en la provincia vuelve a poner el foco en la prevención y las coberturas vacunatorias.

La confirmación de tres casos de tos convulsa en Corrientes, entre ellos un bebé de apenas tres meses que debió ser internado, encendió una señal de alerta en el sistema sanitario provincial. Aunque desde Salud Pública indicaron que los pacientes evolucionan favorablemente, la situación reabre interrogantes sobre el estado de la vacunación y las estrategias de prevención en el territorio.

El caso más sensible corresponde al lactante, atendido en el hospital pediátrico Juan Pablo II, mientras que los otros dos contagios fueron detectados en adultos. En muchas ocasiones, son las personas mayores quienes transmiten la enfermedad a los bebés, que aún no cuentan con el esquema completo de inmunización.

Una enfermedad prevenible que vuelve a aparecer

La tos convulsa, también conocida como coqueluche, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, pero prevenible mediante vacunas incluidas en el calendario nacional. Su reaparición en Corrientes, aunque por ahora con pocos casos confirmados, genera preocupación especialmente por el riesgo que implica para los más pequeños.

En los lactantes, puede derivar en cuadros graves, internaciones prolongadas e incluso complicaciones mayores. Por eso, cada caso detectado se analiza con especial atención.

Dos adultos también registraron contagios de tos convulsa, lo que refuerza su rol en la transmisión hacia los más vulnerables. Imagen: Archivo NEA HOY

Prevención: un desafío pendiente

Si bien la vacuna contra la tos convulsa es gratuita y obligatoria, el desafío sigue siendo garantizar que llegue efectivamente a toda la población. En ese punto, distintos sectores sanitarios coinciden en la necesidad de reforzar las campañas de concientización.

En Corrientes, la aparición de estos casos deja al descubierto una problemática que no siempre ocupa un lugar central en la agenda pública. La escasa visibilidad de las campañas preventivas y la falta de continuidad en las estrategias de promoción de la vacunación terminan debilitando una herramienta clave para evitar este tipo de situaciones.

Sin un impulso sostenido desde el Estado, la responsabilidad de completar los esquemas muchas veces recae únicamente en la iniciativa individual, lo que dificulta alcanzar coberturas altas y homogéneas.

Por ejemplo, las dosis de refuerzo en niños y la vacunación durante el embarazo son claves para evitar contagios, pero su aplicación no siempre logra sostenerse de manera uniforme.

En este escenario, especialistas advierten que la acumulación de personas no vacunadas o con esquemas incompletos aumenta el riesgo de brotes, incluso ante la presencia de pocos casos iniciales.

Vacunación infantil. La tos convulsa es una enfermedad prevenible, pero la baja en la cobertura vuelve a generar preocupación sanitaria.Fuente: Ministerio de Salud de la Nación Argentina

Los más vulnerables en el centro de la escena

El caso del bebé internado vuelve a poner en evidencia quiénes son los más expuestos. Los menores de seis meses dependen, en gran medida, de la inmunidad que reciben de sus madres durante el embarazo y del entorno que los rodea.

Por eso, la vacunación de personas gestantes y convivientes es fundamental para generar un “escudo” de protección.

Una alerta que no debería pasar desapercibida

Aunque los casos confirmados en Corrientes aún son pocos, su aparición no deja de ser significativa. La tos convulsa es una enfermedad que había logrado mantenerse bajo control, pero que puede resurgir rápidamente cuando las coberturas de vacunación disminuyen.

Frente a ese contexto, la provincia enfrenta el desafío de reforzar la prevención antes de que la situación escale. La experiencia indica que, cuando se trata de enfermedades evitables, llegar tarde puede tener consecuencias mucho más graves.

NEA HOY