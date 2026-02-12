Tormentas en todo el NEA: hay alerta amarilla para este viernes

Este viernes 13 de febrero habrá tormentas en todo el NEA según pronostica el Servicio Meteorológico, que emitió un alerta amarilla. Más allá de que las altas temperaturas seguirán en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, las precipitaciones se producirán desde esta tarde-noche hasta mañana, según las estimaciones.

En esta nota de NEA HOY, te contamos las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional para las principales ciudades del NEA: Corrientes, Resistencia, Formosa y Posadas.

Corrientes y Resistencia: calor, lluvias y fuerte inestabilidad

Hoy la temperatura en ambas ciudades tendrá una máxima de 39° y hay un 40% de probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde.

Para mañana se espera que haya tormentas durante todo el día hasta la noche, con mayor fuerza durante la tarde del viernes. Se prevé una temperatura máxima de 32°.

Formosa: nublado hoy y con tormentas mañana, pero siempre con calor

Hoy habrá una máxima de 39° con cielo nublado. Para la noche se esperan tormentas aisladas.

El viernes por la mañana la temperatura descendería un poco con una máxima de 28°. Para la tarde-noche hay 70% de probabilidad de tormentas fuertes con una temperatura de 35°.

Posadas: tormentas intensas y descenso marcado

Para hoy a la tarde habría tormentas aisladas llegando a una temperatura máxima de 36°, mientras que a la noche solamente estará nublado.

El viernes las tormentas comenzarían desde el mediodía con un descenso de temperatura que se estima entre 26° y 31°.

Recomendaciones ante el alerta amarilla

La zona alcanzada por el alerta amarilla será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, indica el Servicio Meteorológico.

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

