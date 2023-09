Tony Oviedo:”La promoción de PreViaje 5 está buena, pero es muy corto el plazo”

“Tony” Oviedo, titular de “Staff Turismo”, en contacto con la AM990 se refiri贸 a la nueva edici贸n del programa Previaje 5.

Al inicio comento que Pre Viaje es un programa de promoci贸n tur铆stica de naci贸n, para fomentar el turismo en temporada baja y las empresas 鈥減odamos vender en temporada baja, y 茅sta es su edici贸n n煤mero 5鈥.

Explic贸 el funcionamiento del programa diciendo: 鈥渓a persona, por ejemplo, viene y me compra un viaje a Cataratas por 100 mil pesos y yo te doy una factura, despu茅s el comprador va a su casa y se registra en la web con esa factura oficial鈥. Por su parte, el gobierno, mediante ese registro va a devolver el 50% de lo que la persona pag贸, y env铆a una tarjeta de cr茅dito al domicilio con 50 mil pesos que la persona la lleva a Cataratas y la utiliza en todo lo que sea turismo.

鈥淟a promoci贸n est谩 buena, pero es muy corto el plazo, ya que se anunci贸 el 31 de agosto y la gente tiene tiempo de comprar desde el 1 al 7 de septiembre鈥, remarc贸.

Para la gente que quiera viajar en temporada baja, septiembre, octubre y noviembre; debe ir a la empresa y realizar su compra.

Sobre las elecciones de la gente, indic贸 que hay “de todo”. Lo aprovechan los que tienen vacaciones ahora o los jubilados, otros eligen escapadas de fin de semana en destinos cortos como Corrientes, Entre R铆os, Salta y Jujuy. La promoci贸n tambi茅n sirve para pasajes en avi贸n.

Al cierre especific贸 que, para armar un paquete tur铆stico, incluyen transporte, hotel y comida. Y les pasa que no pueden conseguir precios porque nadie sabe. Esa es la gran dificultad que se presenta ahora y no por ello no se puede vender de manera anticipada como antes. 鈥淓s muy complicado vender de ac谩 a un mes un viaje, por lo que nos arriesgamos a vender a un precio que creemos que va a estar porque no podemos quedarnos sin vender鈥, cerr贸.