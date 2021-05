Tinelli regresa con “La Academia”: baile y humor en un solo programa

Regresa este lunes a la pantalla de eltrece con un renovado “ShowMatch”, con el formato de “La Academia” en reemplazo del ya cl√°sico “Bailando” y con el retorno del segmento humor√≠stico.

Marcelo Tinelli regresa este lunes a la pantalla de eltrece con un renovado “ShowMatch”, con el formato de “La Academia” en reemplazo del ya cl√°sico y algo agotado “Bailando” y con el retorno del segmento humor√≠stico con el que el conductor promete “poner un poco de diversi√≥n a este mundo pol√≠tico, a esta grieta insostenible que estamos atravesando hace muchos a√Īos en Argentina”.

La transformación del show será a varios niveles, ya que la producción de LaFlia se mudó con oficinas y todo a los inmensos estudios Baires en Don Torcuato -donde también funciona Polka- y también mudará de horario: desde el lunes se verá a las 21.

Tampoco se tomar√° el habitual descanso de los mi√©rcoles, sino que con la misi√≥n de comenzar a hacer un contrapeso a los infalibles tanques que Telefe tiene enfrente ganando el rating casi sin oposici√≥n hace a√Īos, ir√° de lunes a viernes.

La nueva apuesta de Tinelli iniciar√° de lunes a jueves con “La Academia”, un concurso que repetir√° el atractivo de ver a las ‘celebrities’ locales en competencia pero ya no solo en el baile, sino en m√ļltiples materias art√≠sticas.

“Es un formato que abarca no solamente el hecho de bailar; justamente ‘La Academia, como el nombre lo indica, es un espacio donde se van a aprender un mont√≥n de disciplinas, no solamente ser√° el baile, sino el canto, circo, acrobacia, imitaciones, trapear, comedia musical”, explic√≥ Tinelli en di√°logo con T√©lam.

“Tengo muchas expectativas con este nuevo formato -se entusiasm√≥-. Yo siempre hago hincapi√© en que hay que cambiar, est√° bueno poder hacerlo y que eso a su vez haga que la gente siga eligiendo el programa”.

De arranque ser√°n 23 las parejas participantes, encabezadas por Karina “La Princesita”, Flor Vigna con Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Agust√≠n “Cachete” Sierra, Ulises Bueno y Roc√≠o Pardo, “El Polaco” con Barby Silenzi, la periodista D√©bora Plager, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, “Cucho” Parisi, Sof√≠a Jujuy Jim√©nez y Charlotte Caniggia.

La n√≥mina se completar√° con Viviana Saccone, Roc√≠o Marengo, Mar Tarres, √Āngela Leiva, Mariana Genesio Pe√Īa, Lizardo Ponce, Pachu Pe√Īa, Julieta Puente, Barby Franco, Candela Ruggeri y Mario Guerci.

El infaltable jurado tambi√©n se renov√≥: juzgar√°n la capacidad de las estrellas Carolina “Pampita” Ardohain, √Āngel de Brito, Jimena Bar√≥n y Hern√°n Piqu√≠n.

“Ojal√° que nos podamos divertir con los pol√≠ticos. La repercusi√≥n esperemos que sea la mejor. Seguramente alguno se pueda enojar pero, como siempre, est√° bueno poder volver a hacerlo.”

MARCELO TINELLI

La propuesta del empresario y presidente de San Lorenzo de Almagro mutar√° los viernes, con una velada completamente dedicada al humor, con √©l ubicado nuevamente detr√°s de un escritorio como cuando inici√≥ con “Videomatch” en 1990, con la vuelta de las cl√°sicas c√°maras ocultas y el espacio de los imitadores en el concurso par√≥dico “Politichef”.

T√©lam: Hoy los ‘realities’ con famosos lideran el rating en las pantallas, una propuesta que ustedes hicieron hace a√Īos. ¬ŅVan a redoblar la apuesta con alguna sorpresa m√°s en “La Academia” o en el ciclo de humor?

Marcelo Tinelli: Me encanta que los ‘realities’ est√©n liderando la pantalla; quiere decir que es una propuesta que sigue vigente. Nuestra apuesta va a ser este cambio de formato de lunes a jueves, con disciplinas que van a estar realmente muy buenas, y el ciclo de humor los viernes vuelve con el escritorio. Un programa mucho m√°s distendido de viernes que ojal√° ande bien porque hemos hecho muy buenas notas, y las c√°maras, y “Politichef”. Va a estar bueno.

T: En el marco de la pandemia y los protocolos que tienen para hacer el programa, ¬ŅC√≥mo ser√° tu interacci√≥n con los participantes, siendo que tu rol y tus intervenciones son parte del show?

MT: Vamos a tener protocolos muy estrictos, no vamos a trabajar con barbijos porque me parece que en la tele no est√° bueno y existen otras formas de cuidarse, como sanitizar el estudio, hacer hisopados a todas las personas que entran. Mi interacci√≥n con los participantes va a ser la de siempre, en un estudio mucho m√°s grande, sin p√ļblico, pero con algunos invitados en distintas burbujas. Nos vamos a adaptar a lo que es esta nueva normalidad dentro de la pandemia.

T: Como productor, ¬ŅQu√© pens√°s que falta hoy en la televisi√≥n de aire? ¬ŅC√≥mo viv√≠s la ausencia de ficci√≥n nacional?

MT: Creo que, como siempre, hay cosas buenas y otras no tanto. La ausencia de ficci√≥n nacional me da pena y espero que se recupere r√°pido. Ya Adri√°n Suar est√° grabando la nueva ficci√≥n (la tira “La 1-5/18” de Polka, que ir√° por eltrece) y eso me pone muy contento. Que vuelva la ficci√≥n nacional me pone feliz.

T: En cuanto a “Politchef” y contemplando el clima social que est√° atravesando el pa√≠s y el a√Īo electoral, ¬ŅCu√°l cre√©s que pueda ser la repercusi√≥n de este programa?

MT: Me encantar√≠a que la gente se pueda divertir. Creo que vamos a poner un poco de diversi√≥n a este mundo pol√≠tico, a esta grieta insostenible que estamos atravesando hace muchos a√Īos en Argentina. Ojal√° que nos podamos divertir con los pol√≠ticos. La repercusi√≥n esperemos que sea la mejor. Seguramente alguno se pueda enojar pero, como siempre, est√° bueno poder volver a hacerlo.

T: Este a√Īo Telefe est√° muy fuerte en su “prime time”. ¬ŅC√≥mo viv√≠s la relaci√≥n con el rating y qu√© expectativas ten√©s para este “ShowMatch” 2021 en ese sentido?

MT: Est√° muy fuerte s√≠, son a√Īos que se dan as√≠ y me parece perfecto. Nosotros entramos sabiendo que es muy dif√≠cil doblegarlos, pero creo que con hacer dos d√≠gitos estamos muy bien, y ojal√° podamos ir creciendo a lo largo del a√Īo. Eso es lo que esperamos. Yo siempre estoy muy pendiente del n√ļmero, pero lo m√°s importante hoy en pandemia es poder darle trabajo a m√°s de 300 familias que trabajan en la productora.

T: Te toc√≥ hacer un parate obligado por la pandemia el a√Īo pasado. ¬ŅC√≥mo viviste ese tiempo fuera de la tele? ¬ŅEst√°s ansioso por volver?

MT: Lo viv√≠ bien, tranquilo porque me estuve cuidando mucho con respecto a la pandemia y al virus, pero ya estaba con ganas de volver. Imaginate que el a√Īo pasado me toc√≥ producir un programa, el “Cantando‚Ķ”, y verlo todos los d√≠as ah√≠ en pantalla me dio mucha ansiedad, llamaba a los productores, mandaba WhatsApp, Twitter, ¬°un pesado! Esa ansiedad ahora la voy a calmar estando al aire.

https://www.telam.com.ar/notas/202105/553990-tinelli-vamos-a-poner-algo–de-diversion-a-este-mundo-politico-y-la-grieta-insostenible.html