Tierra del Fuego aprobó una legislación pionera en el mundo al prohibir la cría de salmones

Tras un a帽o de resistencia comunitaria y proyectos en contra de la instalaci贸n de esa industria en el Canal Beagle, la Legislatura aprob贸 el proyecto para prohibir en esa provincia la instalaci贸n de ese tipo de criaderos.

La provincia de Tierra del Fuego aprob贸 una legislaci贸n pionera en el mundo, al prohibir por ley la cr铆a de salmones en jurisdicci贸n provincial, y especialmente en aguas del Canal Beagle, en una medida catalogada de 鈥渉ist贸rica鈥 por sus impulsores debido a la protecci贸n que supone para el medio ambiente mar铆timo.

La norma, sancionada por unanimidad en la Legislatura fueguina, era un anhelo de instituciones y entidades ambientalistas, tanto locales como del 谩mbito nacional, y representa el corolario de un proceso iniciado en 2018, cuando se instal贸 con fuerza el posible establecimiento de salmoneras (jaulas para la cr铆a de salmones en cautiverio) en el lecho marino del Beagle.

Una pol铆tica ambiental

El viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, sostuvo, en di谩logo con T茅lam, que se trata de una 鈥渄ecisi贸n importante鈥 porque 鈥渧a en el sentido de la transici贸n productiva que tiene que hacer tanto la Argentina como todo el mundo: la de pasar de explotaciones altamente insustentables a otras que no lo sean鈥.

鈥淭anto por lo que significa como introducci贸n de una especie ex贸tica, como por los impactos que tiene sobre la flora y la fauna local, m谩s la competencia desleal que hace de especies aut贸ctonas, la salmonicultura como est谩 planteada en la actualidad solo significa un beneficio econ贸mico para un sector muy acotado y un alto perjuicio para una regi贸n cuya potencialidad del ambiente, explotado de manera sustentable, resulta crucial para pensar el futuro de otro modo鈥, consider贸 Federovisky.

En otro sentido, el viceministro destac贸 que la provincia hizo uso del 鈥減rincipio precautorio鈥, 鈥渦n eje esencial de la pol铆tica ambiental moderna鈥, agreg贸.

鈥淐uando una actividad se presume da帽ina para el ambiente no debe permitirse que comience hasta que no est茅n dadas todas las garant铆as de que no va a perjudicar los recursos naturales. En el caso de la salmonicultura, esas garant铆as no est谩n dadas, y por eso corresponde no avanzar en proyectos de estas caracter铆sticas鈥, explic贸 el funcionario.

Adem谩s de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), referentes cient铆ficos del Conicet y entidades acad茅micas como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf) se hab铆an pronunciado en contra de la cr铆a de salmones en el Beagle.

La ley

La iniciativa lleg贸 al parlamento fueguino a trav茅s del bloque de diputados del Movimiento Popular Fueguino, y motiv贸 un amplio debate en comisi贸n.

El diputado Pablo Villegas, quien present贸 el proyecto de siete art铆culos, asegur贸 en el recinto que la medida resulta 鈥渦na clara y contundente definici贸n institucional que destaca la importancia que tiene para los fueguinos la protecci贸n y conservaci贸n de nuestros recursos naturales鈥.

Tambi茅n dijo que el proyecto 鈥渄ej贸 de ser nuestro鈥 para 鈥渟er parte de todo el pueblo fueguino鈥.

Por su parte la diputada Mar铆a Laura Colazo, del Partido Verde, llam贸 a avanzar en una 鈥渁genda ambiental鈥 de la provincia y pidi贸 el an谩lisis de otras leyes como la creaci贸n del 谩rea nacional protegida Pen铆nsula Mitre, en el sureste de la isla.

A su vez, otros legisladores como la oficialista M贸nica Acosta (de Forja, el partido del gobernador Gustavo Melella) y el opositor Federico Sciurano (UCR Cambiemos) destacaron la sanci贸n de la ley.

鈥淐hile est谩 sufriendo la degradaci贸n de su ambiente marino por las salmoneras. En esta sesi贸n hist贸rica estamos atendiendo no solo el impacto ambiental, sino el econ贸mico para la industria tur铆stica de la Patagonia austral鈥, observ贸 Sciurano.

Respaldos de especialistas y ONG’s

En tanto, la organizaci贸n 鈥淪in azul no hay verde鈥, el programa marino de la Fundaci贸n Rewilding en Argentina, explic贸 -en un comunicado- que entre las consecuencias de la salmonicultura se encuentran 鈥渓as mortandades de salmones masivas, la intensificaci贸n de blooms de algas t贸xicas (como la marea roja), la introducci贸n de especies ex贸ticas, la alteraci贸n de los ecosistemas y p茅rdida de fauna local, la generaci贸n de zonas 鈥渕uertas鈥 y el enmallamiento de mam铆feros marinos鈥.

La organizaci贸n destac贸 que, a lo largo de los a帽os, las empresas salmoneras 鈥渟e han visto envueltas en numerosos esc谩ndalos relacionados a los escapes, mortandades y el uso indebido de antibi贸ticos鈥.

La salmonicultura hubiese representado 鈥渦na amenaza para la econom铆a de la provincia ya que, en Ushuaia, la mitad de las familias dependen del turismo, una actividad que no podr铆a convivir con el impacto ambiental de la industria. Esta ley es un ejemplo del cuidado de un modelo econ贸mico y productivo sostenible, que respeta tradiciones culturales y pr谩cticas artesanales que generan puestos de trabajo genuinos鈥, manifest贸 David L贸pez Katz, miembro de “Sin azul no hay verde” en Tierra del Fuego.

Por su parte, la vocera de la campa帽a Oc茅anos de Greenpeace, Estefan铆a Gonz谩lez, dijo que la ley 鈥渟ienta un precedente hist贸rico para el resto del pa铆s y el mundo, evita un desastre ambiental y es un gran triunfo de la ciudadan铆a y las organizaciones civiles y ambientales鈥.

鈥淟a decisi贸n va a ser una se帽al para que en Chile, esta industria tenga tambi茅n un fin. Para que se entienda que los mares patag贸nicos son un patrimonio 煤nico y tienen que ser protegidos鈥, agreg贸 Gonz谩lez.

Incluso el chef Francis Mallmann, tambi茅n referente y militante de la causa, explic贸 a la prensa que estuvo embarcado en el Canal Beagle 鈥渃on los descendientes de nativos que durante miles de a帽os cosecharon frutos de este lugar pr铆stino鈥, por lo que 鈥減oder mantenerlo como est谩, suma respeto por nuestras tradiciones y un planeta m谩s sano鈥.

El doctor en biolog铆a e investigador principal del Conicet Adri谩n Schiavini, explic贸 a T茅lam que uno de los riesgos de las salmoneras es el escape de ejemplares al mar, que luego compiten con especies nativas y diseminan enfermedades.

鈥淯na jaula de red, colgada en el mar, llena de salmones, es como poner un tarro lleno de caramelos en la puerta de un colegio, para el que pase se sirva. Para los lobos marinos, los salmones gratis se obtienen empujando y rompiendo las redes鈥, ejemplific贸 el cient铆fico.

Adem谩s, los salmones criados en cautiverio generan enfermedades que afectan a la producci贸n.

鈥淟a m谩s famosa es el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salm贸n). Para contrarrestar este problema, se usan antibi贸ticos y fungicidas (algunos prohibidos como la Verde Malaquita) que se incorporan en la comida y, en consecuencia, son liberados al medio ambiente. No sabemos c贸mo esas sustancias afectan a las bacterias, que son los organismos esenciales para sostener a todos los ecosistemas鈥, complet贸 Schiavini.