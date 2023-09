The Rolling Stones lanzan un nuevo disco

Este mi√©rcoles 6 de septiembre, The Rolling Stones anunciar√°n formalmente la salida de su nuevo √°lbum, Hackney Diamonds, junto al primer single del disco: ‚ÄúDon‚Äôt Get Angry With Me‚ÄĚ (se puede escuchar un extracto en el sitio web creado especialmente para la ocasi√≥n). Se trata del primer √°lbum de temas originales de la legendaria banda inglesa desde el lanzamiento de A Bigger Bang (2005), y su primer trabajo discogr√°fico tras la aparici√≥n del proyecto de covers de blues Blue & Lonesome (2016). Tambi√©n ser√° el primer √°lbum sin Charlie Watts luego de su muerte en 2021. El baterista y miembro fundador hab√≠a participado en casi todas las canciones que grabaron, desde su formaci√≥n en 1962.

Los detalles del disco se dar√°n a conocer en un acto que se celebrar√° en el barrio londinense de Hackney, donde Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood ser√°n entrevistados por Jimmy Fallon, conductor del programa televisivo The Tonight Show. El evento se retransmitir√° a todo el mundo a trav√©s de YouTube, a partir de las 10:30 de la ma√Īana (hora de Argentina). ‚ÄúHackney puede ser el coraz√≥n de Hackney Diamonds, pero √©ste es un momento verdaderamente global que queremos compartir con los fans de todo el mundo a trav√©s de YouTube‚ÄĚ, expres√≥ el grupo mediante un comunicado compartido el lunes. La actividad se producir√° seis semanas despu√©s del cumplea√Īos 80 de Mick Jagger.

El trig√©simo primer √°lbum de la banda ver√° la luz este mes. Aunque no se confirmaron detalles, trascendi√≥ que parte de Hackney Diamonds fue producido por Andrew Watt (trabaj√≥ en el pr√≥ximo disco de Pearl Jam, as√≠ como en los m√°s recientes √°lbumes de Iggy Pop y Morrissey). Grabado en Electric Lady (Nueva York), Henson Recording Studios (Los √Āngeles) y Sanctuary Studios (Bahamas), destacan las participaciones de Paul McCartney, Bill Wyman (ex bajista del grupo) e incluso Charlie Watts, cuyo lugar en el resto de la grabaci√≥n fue ocupado por el baterista Steve Jordan. ‚ÄúDreamy Skies‚ÄĚ, ‚ÄúSweet Sounds of Heaven‚ÄĚ, ‚ÄúLive by the Sword‚ÄĚ y ‚ÄúBite My Head Off‚ÄĚ son algunos de los t√≠tulos de las nuevas canciones de The Rolling Stones.

A fines de agosto, y siguiendo la tradici√≥n de los a√Īos dorados del rock, la banda anunci√≥ el lanzamiento de su nuevo disco publicando un enigm√°tico anuncio en un peri√≥dico local ingl√©s, Hackney Gazette, que hizo referencia a algunas canciones de la banda: ‚ÄúOur Friendly Team Promises You Satisfaction. When You Say Gimme Shelter We‚Äôll Fix Your Shattered Windows‚ÄĚ (‚ÄúNuestro amable equipo le promete satisfacci√≥n. Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas‚ÄĚ). A esto le secund√≥ varias publicaciones en redes sociales. Mientras que su caracter√≠stico logotipo en forma de lengua apareci√≥ superpuesto sobre monumentos mundiales de Par√≠s, Berl√≠n y Londres.