Tevez, entre su futuro en el fútbol, Riquelme y la actualidad “Xeneize”

El “Apache” se refirió a cómo continuará con su carrera profesional y además deslizó que sucedería ante una eventual candidatura política en el club. “La verdad es que no extraño jugar al fútbol”, aseguró.

Carlos Tevez, ídolo de Boca Juniors, “rompió el silencio” luego de su alejamiento de la institución y se refirió a diversos temas, principalmente a los de la actualidad que “atan” a lo deportivo y dirigencial, que comanda Juan Román Riquelme.

El “Apache” salió a defender a los actuales chicos que conforman el plantel del “Xeneize”, comandado en el banco por Sebastián Battaglia.

“Hay que bancar, ya que es un momento donde el hincha de Boca tiene que tener paciencia. Hay muchos chicos y es difícil traer grandes jugadores”, aseguró en declaraciones a ESPN.

"HAY QUE BANCAR, TENER PACIENCIA". Tevez habló sobre la actualidad de Boca y le dejó un mensaje a los hinchas.



📺 #ESPNenStarPlus

->https://t.co/M849aRa7l5@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/HO6p0KOVz3 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2021

El ex jugador de la institución salió en defensa del entrenador, a quien pidió que el público debe darle tiempo.

“A él y a los chicos. Yo concentraba con Sebastián y lo que se ve es él. Todos sueñan con ser DT de Boca, cuando das el paso para el otro lado soñás con eso y Seba lo quiere y desea”, aseguró.

Su futuro en el fútbol

El campeón de la Copa Libertadores de América y del mundo con Boca Juniors en 2003 también habló sobre qué sucederá con su carrera deportiva y al respecto dejó en claro que no sabe si volverá a jugar profesionalmente.

“Ni yo sé qué voy a hacer en el futuro, estoy disfrutando el momento. En el mientras tanto me cuido y si llega algo que me interese y me motive lo veré”, continuó en diálogo con la señal de cable ESPN.

“Lo que me pasó en el tramo final es que cargué con muchas cosas personales. Lo tuve a mi viejo internado durante un año y no fue fácil”, explicó respecto de la determinación de abandonar el club de La Boca a mediados de año.

“Sabía que se venía un recambio muy grande y se necesitaba al mejor Tevez. Y el mejor Tevez no estaba. No sentía ese fuego, esas ganas. No tengo 20 años, tengo 37. Entonces si no rendíamos, ¿a quién le caían? A Tevez. Si estaba bien, me la banco. Si hay un futuro, es afuera. Acá, solo con la camiseta de Boca”, se sinceró “Carlitos” sobre su nivel personal en su último paso por Boca.

“Todos esperan qué paso voy a dar y hasta que yo no lo sienta, no voy a moverme. Me tentaron para jugar en Estados Unidos, pero no extraño levantarme 6 de la mañana para ir a entrenar, sólo lo hago para estar estar bien”, reconoció el ex Juventus.

El ciclo Battaglia

Respecto a cómo lo ve a Battaglia en el banco de suplentes, el ídolo del club reconoció que “Seba tiene muchas cosas de Bianchi”.

“Sabe que palo a palo a River, no se le puede jugar. Carlos de visitante jugaba más defensivo que ofensivo. Y él tiene muchas cosas por cómo van los partidos. Hay que salirles de contragolpe”, aseguró.

“Creo en Battaglia y como todo proceso lleva tiempo. Luego el tiempo dirá si es entrenador de Boca”, agregó.

“Quiero que Boca gane la Copa Argentina y clasifique a la Copa Libertadores”, remarcó.

El “Apache” y Riquelme

“La relación con Román es muy buena. La que se ve todos los días y lo de Bermúdez fue en su momento por la renovación”, reconoció.

“Todos piensan que voy a ir frente a Román o esta dirigencia. Si yo voy realmente a la política no lo voy a hacer ni en contra de Riquelme, Bermúdez, Cascini ni Delgado. Presentaré un proyecto y no tirar barro”, aseguró.

Sobre el Consejo de Fútbol

“Charlé poco y nada con el Consejo De Fútbol y esa es la realidad. Iba, hacía mi trabajo y me retiraba”, manifestó.

“Llegaba temprano y era uno de los últimos en dejar el entrenamiento, no quiero que me jodan. Soy capitán y muestro a los chicos cómo se trabaja, pero no quiero que me pregunten nada, si pelean por premios, que lo hagan otros”, agregó.

https://www.telam.com.ar/notas/202111/573528-carlos-tevez-boca-riquelme-futbol-liga-profesional-de-futbol-battaglia-seleccion-argentina-messi-scaloni.html