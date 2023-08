Tercera reunión por Canasta de productos Formoseños

El señor Carlos Werlner, presidente de la cámara de pymes de Formosa, en contacto con la AM990 se refirió a la reunión que están manteniendo para poder armar una canasta de productos provincial.

Al comienzo explico que ya se trata de la 3 reunión que realizan. Buscando un punto de equilibrio, o precio de referencia de productos. Agrego que están preocupados porque pasan los días y no consiguen dicho precio, se encuentran también que las empresas no hacen entregas o no tienen precios a la hora de la entrega y se complica el día a día.

Durante el fin de semana esperan más aumentos, pero hacen el esfuerzo máximo y manteniendo contacto con todos los actores involucrados.

Al ser consultado sobre como garantizarían ellos los productos en las góndolas, dijo que ese es el problema en ciertos productos. Si bien ya hay un acuerdo de precios a nivel nacional, precios justos, el mismo solo es para grandes superficies y no participan supermercados regionales porque no fueron convocados.

Generalmente las grandes empresas acuerdan con las cámaras de comercio una cantidad X de productos de los cuales al interior no llegan. Queda todo centralizado a Buenos Aires.

“Seguiremos trabajando para el día lunes tener una canasta de productos formoseños, pero estará afuera de precios justos”, explicó.

La canasta estará disponible por 60 días, subiendo un 5% mensual, contará con 71 productos, exceptuando los productos cárnicos por los altos valores y los aumentos. Además, tendrá productos de limpieza y aseo personal, entre otros.