Tensión en Entre Ríos- Multitudinario banderazo en el campo de los Etchevehere: “No les tenemos miedo a las mafias, a Juan Grabois ni a Cristina Kirchner”

Una masiva manifestación de productores rurales y vecinos se produjo esta tarde en la “Casa Nueva”, una propiedad de la familia Etchevehere en el interior de la provincia de Entre Ríos, que es epicentro de una disputa familiar por la sucesión y una pulseada política por la toma de tierras por parte de una agrupación política liderada por el militante K Juan Grabois. El multitudinario “banderazo” fue convocado por Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere, hermanos que se enfrentan a Dolores, quien le franqueó el paso a los activistas políticas que se tomaron posesión de la propiedad, esgrimiendo un supuesto derecho sucesorio y de propiedad que sus hermanos y su madre le desconocen.

La multitud escuchó a los distintos hermanos que hablaron y se sumaron otras voces en el acto improvisado. Aguantaron las inclemencias climáticas de la lluvia mientras escuchaban fuertes críticas hacia Grabois, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y reclamaban una respuesta a la Justicia para defender el derecho de propiedad. Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de la presidencia de Mauricio Macri, aseguró que “esto no es un tema de una familia“. “Es un delito cometido por delincuentes, queriéndonos engañar con un cuento”, lanzó.

Así arrancó el discurso, que luego fue subiendo de tono en dirección hacia las autoridades del gobierno nacional. En ese sentido, denunció que la política provincial y nacional no están cumpliendo con sus responsabilidades y no sólo que no repudiaron el hecho, "sino que todo lo contrario, están apoyando con dinero y poder político a los usurpadores de este campo", aseguró el ex ministro.

"Es muy importante que el poder político asuma su responsabilidad y también los jueces probos, que los hay, asuman la suya, para simplemente volver las cosas a su orden", continuó Etchevehere.

“Es muy importante que el poder político asuma su responsabilidad y también los jueces probos, que los hay, asuman la suya, para simplemente volver las cosas a su orden”, continuó Etchevehere. “Es muy importante que este caso se resuelva con la ley en la mano. A partir de hoy va a haber un antes y un después del tratamiento de la propiedad privada en la Argentina. “, siguió.

Luego reflexionó que “vale la pena cumplir la ley y estar a derecho”. “Ellos son los usurpadores y violentos y nosotros no somos lo mismo. Vamos a seguir firmes defendiendo nuestros derechos a la propiedad y la expresión”,disparó.

“No nos van a doblegar las mafias. No les tenemos miedo al Estado, no le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner“, enfatizó. “Vamos a dormir acá todas las noches, si nos quieren venir a buscar, que vengan. Que dejen de amenazar por los medios de comunicación”, aseguró.

“¿Quién le manda plata a estos tipos; quién los financia; quién los protege a estos tipos; quien puede mantener 100 personas que no trabajan? De qué viven: de los impuestos de todos nosotros”, concluyó Etchevehere, quien dijo que hay que dejar atrás “la Argentina de la vagancia y el clientelismo“.

Por su parte, su hermano Juan Diego dijo que esta es “una banda al mando de Taboada y Grabois, que con picos y palas, ingresaron y forzaron la entrada y usurparon nuestros . Utilizaron la violencia y dijeron que esta tierra y esta casa en nuestra”.

Además, denunció que funcionarios como Victoria Donda durmieron dentro del campo que les pertenece. “No podemos perturbar a quienes tomaron posesión ilegítimamente. Estamos junto a un país en una provincia que vio nacer y parió la Constitución Nacional. Pareciera que Entre Ríos fue una provincia liberada del gobernador Gustavo Bordet dijo que no hubo usurpación“, se quejó.

“Quiero preguntar si en algún momento escucharon al presidente de la República, el señor (Alberto) Fernández, que defendiera la propiedad privada. Yo no lo oí. También quiero preguntarme si el señor gobernador (Gustavo) Bordeto el ministro (Luis Eugenio) Basterra, el de la colita, en algún momento salieron a defender la propiedad privada. No los oí”, ironizó Leonor Barber Marcial, mamá de los Etchevehere.

Por la mañana, luego de que quedara suspendida la audiencia convocada por el juez subrogante de la ciudad entrerriana de La Paz, Raúl Flores, para mediar en el conflicto, Luis Miguel había detallado en Twitter que “vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido”.

Play VideoVideo: otra filmación del multitudinario banderazo en el campo de los Etchevehere

El juez Flores había dispuesto prohibir cualquier acto que impidiera el egreso de las personas que se encuentran en el interior del predio rural “Casa Nueva“, habitada por Dolores. El hombre puso una recusación contra el magistrado y confirmó que no se presentaría al juzgado.

Por su parte, el Proyecto Artigas que encabeza Dolores, denunció que su hermano “desafía y no acata” la resolución de la justicia, que prohíbe que se impida el egreso del predio de Entre Ríos en disputa por la sucesión familiar y desestima un pedido de desalojo.

El juez Flores pidió a las partes que designen una nómina de seis personas que podrán ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos a ese lugar en disputa. Además, planteó de conciliar en un lugar neutro.

FCR