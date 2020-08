Tensión en Diputados: al borde de la parálisis, siguen sin acuerdo para renovar las sesiones virtuales

Mientras el Senado avanza con la reforma judicial, la cuerda sigue tensa en Diputados, donde las actividades están paralizadas tras el vencimiento del protocolo virtual. El oficialismo ahora asegura que finalmente convocará a una sesión para el martes que viene, mientras que desde Juntos por el Cambio denuncian que no hay diálogo y amenazan con bloquear el debate si los proyectos llegan al recinto sin acuerdo ni dictamen.

Fue el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien anunció el jueves pasado que esta semana sesionarían. Sin embargo, el oficialismo ahora patea la fecha para el martes próximo.

Desde el Frente de Todos aseguran que pueden ratificar el protocolo con apoyo de los demás bloques minoritarios y convocar directamente a la sesión. “Que los que quieran vengan y los que no, no…”, afirman y reniegan de la discusión reiterativa en torno al protocolo que vence cada 30 días. “Está claro que en pleno pico de contagios no se puede sesionar de otra forma”, sentencian.

El reglamento en cuestión establece que debe ser renovado por “consenso”, sin embargo no especifica números y cada bancada hace su propia lectura. JxC asegura que se necesitan dos tercios y que sin ellos no pueden extenderlo.

“Nosotros sesionamos por consenso, con un protocolo durante 3 meses. Estamos esperando desde el 31 de julio y no hemos sido convocados por el oficialismo, ni un llamado. Deben tener otro orden de prioridades. Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta de sesión”, aseguró, por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri.

La principal iniciativa que someterían a votación es la Emergencia en Turismo que ya tuvo luz verde del Senado. También el tratamiento de un proyecto para regular la pesca ilegal en Malvinas.

Massa había afirmado que se trataría el proyecto del Ejecutivo sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que, entre otros puntos, le permite refinanciar las deudas a los gobernadores con la ANSES. Sin embargo, a pedido del Interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca e integran también lavagnistas y cordobeses se analiza algún retoque en ese proyecto.

“Nos preocupa que se deje en descubierto el fondo para cubrir el programa de reparación histórica. Lo planteamos y el oficialismo se mostró abierto a estudiarlo”, aseguraron a Clarín desde el interbloque Federal.

El proyecto enviado por el Ejecutivo la semana pasada busca aliviar a las provincias del pago de una deuda millonaria contraída en 2016 con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que se hizo insostenible en el medio de la crisis y por el cual el Banco Nación retiene parte de las transferencias por coparticipación. Propone que se puedan refinanciar en el plazo de 90 días.

La principal bancada opositora no está en contra de ninguno de los temas que se llevarían a esa sesión, pero se niega a debatir la Reforma Judicial bajo la modalidad remota. Por eso propone que el protocolo se renueve “sesión por sesión” y que así sólo lleguen al recinto temas de común acuerdo. Sin embargo, todavía no lo conversaron con Massa porque no entablaron diálogo. En JxC esperan que sea él quien los convoque para destrabar la situación.

En caso de que el FdT avance con la sesión sin acordar con ellos, amenazan con bloquear. “Los proyectos que mencionan no tienen dictamen. Y no pueden tratarlo en comisión porque justamente no hay protocolo, así que si pretenden llevarlo al recinto necesitan dos tercios. Nosotros podríamos bloquearlo”, deslizan.

De todas maneras, apuestan a que llegado el momento y, al igual que se hizo en las renovaciones anteriores, se lleve adelante una reunión que afloje las tensiones y destrabe la situación.