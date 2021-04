TELETRABAJO. Preocupación por trabajadores de Anses y Pami

El referente de la CTA en Formosa, Gerardo Delgado en contacto con la AM990 habl√≥ acerca de la pr√≥rroga del teletrabajo de los trabajadores p√ļblicos nacionales, medida que no alcanza a trabajadores de Anses y Pami.

Delgado comenz√≥ diciendo ‚Äúcreo que hay dos grupos de trabajadores que de alguna manera est√°n implicados en la pandemia y son los trabajadores esenciales y aquellos que no lo son, pero que tienen una vinculaci√≥n directa con la comunidad como el caso de trabajadores de Pami y Anses‚ÄĚ.

‚ÄúNosotros como Caja de Previsi√≥n Social que, si bien es provincial, pero que tiene la misma problem√°tica de Anses o bien IASEP como Pami, estos trabajadores deben ser catalogados como esenciales porque son parte de un universo que est√° vinculado a la cuesti√≥n social porque siempre hay una necesidad de acompa√Īamiento a la gente mayor o bien para aquellos que no se pueden adaptar a la tecnolog√≠a y en esos casos obviamente el teletrabajo no alcanza‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúHay una frontera muy fina en relaci√≥n a quienes deber√≠an y quienes no trabajar y me afecte que la cuesti√≥n de la demanda social es lo que va a ir determinando a quienes se los considera esenciales y quienes no lo son‚ÄĚ, se explay√≥.

‚ÄúNosotros tenemos mucha preocupaci√≥n en cuanto a que los trabajadores no se enfermen. Lo planteamos en todas las mesas de dialogo que se dan en el orden nacional y en cada instancia de pelea en las mesas paritarias que hay porque en estas no solo se discuten salarios, sino que tambi√©n condiciones laborales‚ÄĚ, indic√≥.