“TANO” MARCIELLO LLEGA AL NEA PARA HOMENAJEAR A ALMAFUERTE

El legendario guitarrista de “Almafuerte”, Claudio “Tano” Marciello desembarca en el NEA para presentarse el sábado 8 de noviembre a las 21 horas en Zavod Club, sito en Lamadrid 75 de la ciudad de Corrientes.

Cabe destacar que será su única presentación en toda la región y por lo tanto una oportunidad imperdible para los seguidores formoseños. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de los ticketeras: www.linke-arte.com y www.butacauno.

Reconocido por su virtuosismo y por haber sido durante más de dos décadas el guitarrista y compositor de Almafuerte junto a Ricardo Iorio, Claudio “Tano” Marciello es una figura fundamental del heavy metal argentino. Tras la disolución de la banda, continuó su carrera con CTM, su proyecto solista con el que mantiene viva la fuerza y el espíritu de aquel legado.

CTM está integrada por Leandro Radaelli (bajo y voz), Giuliano Noe (guitarra) y Melina Marciello (batería), conformando una formación potente y afianzada que recorre el país presentando un show que combina clásicos de Almafuerte con composiciones propias de su extensa carrera solista.

Con una trayectoria marcada por la autenticidad, la técnica y la pasión, el “Tano” Marciello sigue convocando a distintas generaciones de seguidores. Su presentación en Corrientes promete una noche cargada de emoción, historia y puro metal argentino.