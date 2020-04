SUSPENSIÓN DE CORTE DE SERVICIOS POR 100 DÍAS. Realizarán planes de pago para abonar facturas de Refsa

Gerente de la empresa Refsa, Benjamín Villalba en contacto con la AM990, habló del decreto promulgado por el Gobernador de Formosa en consonancia con el de Nación donde se prohíbe la suspensión del servicio por 100 días a aquellos beneficiarios de la Tarifa Social Esfuerzo Formoseño.

Villalba dijo “el decreto que dicta el Gobernador de la provincia que esta en total concordancia con el decreto del gobierno nacional.

El decreto provincial dictamina que por 80 días no le podemos hacer el corte de servicios a los usuarios empadronados y que tienen la Tarifa Social Esfuerzo Formoseño”.

“Esa gente que esta dentro del padrón de esfuerzo formoseño y que son 74 mil usuarios en toda la provincia”, aclaró.

Y siguió “un organismo nacional hizo en entrecruzamiento de datos para ver si la persona a la que nosotros le estábamos dandi esta tarifa social, cumplía el requisito de no tener dos sueldos vital y móvil, no tener casas a su nombre, no tener un cero kilómetro, es decir personas de escasos recursos”.

“Se determinó que no se le va a cortar el servicio, lo que no quiere decir que no se le cobrará, el medidor sigue marcando, pero al 181 días estos clientes van a ser convocados por la empresa para ver cuál es el plan de pago que puedan tener”, manifestó.

“Para determinar montos y cuotas, se va a ver la condición del usuario, nosotros solo instamos a que paguen, de todas maneras nosotros les decimos a la gente que si pueden pagar algunas cuotas lo hagan porque después se les va a hacer más pesado abonar todos los meses juntos o en cuotas”, señaló.

Asimismo, explicó “para aquellas personas que quieran acercarse a abonar la tarifa, les decimos que tengan en cuenta que los bancos y rapipagos están cerrados, las bocas de cobro también. Nosotros vamos el día a día para ver como se puede pagar el servicio, ya habilitaremos las bocas de pago de manera paulatina”.

“Lo que le vamos a dar la tranquilidad a las personas es que por más que se le haya vencido hace algunos días las boletas, que se presente con la factura cuando se abran las bocas de cobro porque no se les va a cobrar un día de interés”, cerró.