Susana Giménez recibió el alta luego de haber sido internada en Punta del Este por un accidente doméstico

Esta madrugada había ingresado al Sanatorio Cantegril, en Maldonado, por una luxación de codo. Se cayó mientras subía en pantuflas una escalera, cargando a una de sus perras

En la madrugada del jueves Susana Giménez sufrió un accidente doméstico en su casa de Punta del Este, conocida como La Mary, que derivó en un traslado de urgencia al Sanatorio Cantegril, ubicado en el departamento de Maldonado. El director del centro, Elbio Paolillo, confirmó que a la conductora se le practicó “un procedimiento de reducción de una luxación en el codo izquierdo”, el cual se realizó bajo anestesia general.

“Por suerte, no hubo fractura”, destacó Paolillo, quien precisó que todo (la intervención, pero también el traslado de Giménez y hasta su internación) se realizó “con controles adecuados, teniendo en cuenta que (la conductora) había llegado de la Argentina en estos días”. En horas del mediodía de este viernes finalmente recibió el alta y regresó a su casa, donde guardará reposo por varios días.

“Susana se cayó llevando a Rita (la perra que adoptó en cuarentena). Estaba con un bolso y una cartera, tenía pantuflas, y cuando quiso subir una escalera, se tropezó”, había contado su hermano menor, Patricio Giménez, en diálogo con Luis Novaresio.

Acompañada justamente por Patricio, Susana arribó a Uruguay el sábado 23 en un vuelo privado y debió acatar de inmediato el protocolo que rige en el país por la emergencia sanitaria por el COVID-19: cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días en su lugar de residencia, en este caso La Mary, localizada en Rincón del Indio, una de las zonas más exclusivas de Punta del Este.

Con un único contagiado, el departamento de Maldonado atraviesa una cuarentena muy flexible en comparación con la Ciudad de Buenos Aires, donde Giménez venía cumpliendo –en su caserón de Barrio Parque– el aislamiento obligatorio establecido por el presidente Alberto Fernández el 20 de marzo. “Pedí permiso (para viajar), por supuesto. Tengo residencia porque tengo casa acá, personal al que pagar sueldos, y estaba muy preocupada. Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá”, dijo la diva, defendiéndose de las críticas que se reprodujeron de manera exponencial en las redes sociales y también en los medios. Otros, sin embargo, se mostraron a favor de su accionar.

La información del viaje de la conductora trascendió varios días después de que el avión aterrizara en el aeropuerto de Carrasco. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó el vuelo apenas 24 horas antes, y para dos personas (Susana y su hermano, quienes tienen residencia en Uruguay). “Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo”, declaró. El ministro del Interior del país vecino, Jorge Larrañaga, también aclaró que su ingreso fue “legal”: “No hubo ningún privilegio”.

Ya en La Mary, la conductora escuchó la conferencia de prensa en la cual el Presidente anunció la prolongación de la cuarentena hasta el 7 de junio, por lo menos. “Tengo miedo de que digan que va a haber 15 días más. Estuvo bien hacer la cuarentena rápido porque se ahorraron muchas desgracias, pero ya basta”, opinó.

“(Alberto Fernández) actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora está pasado y debe estar muy presionado por La Cámpora, supongo. Le dicen lo que quieren hacer ellos, me da la impresión –consideró Susana durante una entrevista en Animales Sueltos, en la noche del martes–. Ojalá me equivoque y Alberto tenga carácter para hacer lo que se le da la gana a él y no lo que le dicen (…) Él no es populista, en el fondo de su corazón”. Y además de quejarse porque “abrieron las cárceles” (“Los chorros están afuera y nosotros adentro”), afirmó: “Tengo miedo de que nos quieran convertir en Venezuela”.

Rita, la perra que cargaba cuando tropezó con las pantuflas, también le trajo más de un dolor de cabeza. La recibió en Barrio Parque en los primeros días de la cuarentena, saliendo a la calle con barbijo para recibir al remís que trasladó a la cachorra de raza weimaraner. Pero poco después la envió de regreso al criadero para que “la eduquen”, y en las redes sociales la acusaron de haberla abandonado. El 19 de mayo la recuperó. Y con ella, según las palabras de su hermano, viajó a Punta del Este.