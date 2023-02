Supermercadistas advierten que hay faltante en algunos productos

Ricardo Cáceres, referente de la Cámara Argentina de Supermercadistas, en contacto con la AM990, habló sobre faltante de algunos productos que se ve reflejado en las góndolas al momento de realizar compras.

Cáceres comenzó explicando que no tienen “la cantidad que necesita el cliente”. “Hay más demanda de algunos productos, que está costando conseguir”, agregó. También, aclaró que se buscan segundas marcas, “pero a veces no se consigue”.

Cabe destacar que los productos en falta son el aceite, el azúcar, a veces la harina, el jabón y todo lo relacionado al aseo personal.

Por otro lado, se refirió al aumento en las facturas de energía, y dijo que “es casi imposible no trasladar ese aumento a los productos”. Si bien aún no se sabe en Formosa de cuánto será el aumento, en Chaco fue del 40 por ciento, y en Corrientes 35 por ciento.

Sobre los útiles escolares, que ya se están comenzando a comercializar, expresó que en su cadena de supermercados comercializan “pocos productos, pero es difícil conseguir”.

Para terminar, se le consultó sobre la reapertura del cine, a lo que contestó que “se están buscando repuestos del Brasil y de Uruguay”. No quiso definir fechas, pero espera que sea pronto.