Sugieren “comprar y almacenar productos” antes de nuevos aumentos

Luego de tensas negociaciones, que incluyeron una amenaza de paro, el sindicato de Camioneros acordó un aumento salarial escalonado de 107% por un año, y el pago de un bono extra de $ 100.000 también en cuotas. El referente nacional de los supermercadistas, Ricardo “Pilo” Cáceres dialogó con la AM990 y se refirió a este acuerdo y cómo afectará a los consumidores.

En principio, Cáceres dijo que: “Va a repercutir en el precio final de los productos, es imposible no trasladar a los precios finales y todo va directamente al bolsillo del consumidor que es el que tiene el bolsillo más chico”. Añadió que los camioneros tienen un “poder muy importante” así que “seguramente por eso ganan lo que están ganando, pero ojalá todos ganaran lo mismo”.

También habló sobre la caída en las ventas con respecto al año pasado, y dijo que hasta han pensado en traer espectáculos públicos para seguir subsistiendo. “Estamos preocupadísimos, en peso seguramente aumentó la venta, pero no en unidades y todos tiene la necesidad de aumentar de preocuparse por sus afiliados, pero no tienen el poder que tienen los camioneros”, expresó a la AM990.

Específicamente sobre la situación de sus locales señaló que los patios de comida y también el cine están cerrados porque no pueden tener personal, que además tiene que estar capacitado. “Tenemos mucho temor por los juicios laborales”, profundizó el propietario de la cadena Cáceres.

Consultado sobre la falta de mercaderías en góndola explicó que: “Faltan varias mercaderías, nosotros tenemos un quiebre de 24 o 48 horas, pero mientras que la producción no le supere a la demanda vamos a seguir con este tema”. Agregó que: “Ahora no podemos hacer ni oferta porque no tenemos la cantidad de mercadería suficiente para hacerlo”.

Por la falta de dólares argumentó que “no se pueden hacer michas cosas. Desde algo simple como una botella de agua, que tiene muchos productos que se traen de afuera. Y al no haber dólares no se puede producir o se produce de menor calidad”.

Aumento de productos estacionales

Por último se le consultó sobre los precios de productos estacionales como el pan dulce que a esta altura del año se consiguen desde los mil pesos, Cáceres aconsejó: “El problema es que va a seguir subiendo, así que todos aquellos clientes que tengan la posibilidad de comprar ahora, es mejor almacenarlo porque cada vez va a estar más caro”.