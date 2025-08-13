SUBE pide actualizar la tarjeta en Resistencia sin papeles ni trámites extra

La SUBE implementó una actualización nacional y en Resistencia solo exige un paso simple: acercar la tarjeta a una Terminal Automática SUBE (TAS) o usar la app oficial con NFC en el celular. No hay que llevar certificados ni rehacer el trámite del Boleto Estudiantil. Así lo confirmó Gerardo Alarcón, coordinador de SUBE Chaco.

“Lo único que tienen que hacer es pasar la tarjeta por una terminal automática SUBE o por la app en celulares con NFC. Ahí se actualizan los datos y queda lista”, explicó. La medida alcanza a todos los usuarios: estudiantes con beneficio, personas con discapacidad, jubilados y pensionados, personal de seguridad, empleadas y empleados domésticos con descuento, y quienes usan tarjetas comunes.

Cómo hacer la actualización

– Acercate a una Terminal Automática SUBE (hay en cajeros, la UNE, Casa de Gobierno y la Subsecretaría de Transporte, además de Unidades de Gestión en toda la provincia).

– Apoyá la tarjeta y dejala hasta que el equipo indique “podés retirarla”.

– Si tenés celular con NFC, podés hacerlo desde la app oficial de SUBE.

– No tenés que presentar ningún papel ni sacar turno.

Por qué se pide ahora

Según Alarcón, entre enero y mayo hubo cambios en el sistema a nivel nacional y ahora se requiere que todas las provincias “levanten” los datos actualizados de cada tarjeta. El objetivo es preparar futuras funciones del servicio, como nuevas modalidades de pago.

Atención estudiantes: no hay que llevar certificado

Para quienes usan el Boleto Estudiantil, la aclaración es tajante: no se pide nueva constancia de escolaridad ni trámite en la escuela. Solo actualizar la tarjeta en una TAS o con la app.

Oficinas y turnos

La oficina de la Subsecretaría de Transporte atiende de lunes a viernes, de 8 a 16, en avenida Sarmiento 1195. Para trámites presenciales habituales se pide turno online previo en este link. Sin embargo, para la renovación del beneficio por discapacidad rige otra modalidad.

Vence el atributo discapacidad: qué hacer

– El 30 de septiembre vence el atributo de persona con discapacidad.

– Desde el 1 de octubre, la actualización se hace de manera presencial y sin turno, por orden de llegada.

– Documentación requerida: Certificado Único de Discapacidad (CUD), fotocopia del DNI y la tarjeta SUBE.

La recomendación final de SUBE Chaco es clara: hacé la actualización cuanto antes y, al usar una terminal, dejá la tarjeta hasta que el sistema indique retirarla para garantizar que el cambio se registre correctamente.

En resumen

– La actualización obligatoria de SUBE en Resistencia: se hace en TAS o con app NFC, sin papeles ni turnos.

– Aplica a estudiantes, personas con discapacidad, jubilados, personal de seguridad, empleo doméstico y tarjetas comunes.

– Vence el atributo discapacidad el 30/9; desde el 1/10 se renueva sin turno, con CUD, DNI y tarjeta.

Ubicación de las terminales SUBE

En Resistencia

Ecuador 33.

NBCH casa central Yrigoyen y Güemes.

NBCH centro de pagos de Juan B. Justo y Las Heras.

Cajeros de José Hernández y Don Bosco.

Terminal de Ómnibus de Resistencia.

En Sáenz Peña