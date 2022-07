Suarez recibe ofertas europeas y se aleja la chance de que juegue en Nacional

El Pistolero, jugador libre del Atlético de Madrid, se entrena de forma particular en Barcelona a la espera de cerrar su próximo destino futbolístico.

El delantero uruguayo Luis Suárez recibió en las ultimas horas dos ofertas de clubes europeos que alejarían las chances para que el goleador vuelva a vestir la camiseta de Nacional de Montevideo, club en el que debutó en su carrera profesional. “El futuro de Luis Suárez continúa siendo una incógnita”, publica este lunes el suplemento deportivo Ovación del diario El País de Uruguay. “En las últimas horas surgieron novedades con dos propuestas de clubes de Europa con las que Nacional no puede competir”, informa. Suarez dijo desde un primer momento que su “prioridad” era prepararse “al más alto nivel” para llegar en buena forma al Mundial de Qatar. Tras analizar una oferta de River Plate, que no llegó a concretarse por la eliminación en la Copa Libertadores, Nacional apareció en el horizonte y el presidente del club tricolor, José Fuentes, viajó a entrevistarse con el delantero en Madrid. Tras ese encuentro, el dirigente admitió que el regreso del “Pistolero” estaba encaminado pero con las nuevas propuestas recibidas en Europa, la llegada a Nacional “parece haber quedado trunca”, señala el diario uruguayo. Suárez, de 35 años, jugador libre del Atlético de Madrid, se entrena de forma particular en Barcelona a la espera de cerrar su próximo destino futbolístico.

https://www.telam.com.ar/notas/202207/599578-futbol-luis-suarez-nuevas-ofertas-europa-lejos-nacional.html