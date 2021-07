Soltera y feliz: Kim Kardashian despampanante en bikini a sus 40 años

Con una figura delgada resaltada por un hermoso bikini morado y más feliz que nunca, Kim Kardashian se dejó ver por Palm Springs disfrutando del inicio de este viernes.

La socialit√© comparti√≥ esta ma√Īana tres instant√°neas que dej√≥ a m√°s de uno con la boca abierta y es que se luci√≥ en su mejor forma desde hace a√Īos, incluso durante el rodaje del m√≠tico y reci√©n concluido Keeping Up with the Kardashians, que estuvo al aire por 14 a√Īos y a lo largo de 20 temporadas.

El ejercicio, discisciplina y quiz√° buena alimentaci√≥n se notan en el cuerpo de la tambi√©n abogada de 40 a√Īos, ya que el bikini morado dej√≥ al descubierto su figura renovada tras destaparse su ruptura con el rapero Kanye West.

‚ÄúGood Morning ☀️ Palm Springs‚ÄĚ, escribi√≥ la empresaria para revelar c√≥mo inici√≥ su fin de semana y que ya provoc√≥ cientos de reacciones.



‚ÄúWow‚Ķ Ok, Kim‚ÄĚ, ‚Äú¬°¬°Oh, ese eres t√ļ!!‚ÄĚ, ‚ÄúTe ves incre√≠ble Kim, sigue con el buen trabajo‚ÄĚ, ‚ÄúDemonios, Kim‚ÄĚ, fueron algunos de los comentarios que resaltaron la belleza y juventud que ahora presume Kim Kardashian.

Si bien la famosa hoy sorprendi√≥ a todo con estas instant√°neas, durante las √ļltimas semanas ha mostrado su cuerpo m√°s de una vez, como aquella en la que dej√≥ ver su lado m√°s mexicano en nada menos que en un bikini verde lim√≥n para comer tacos.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Kim comparti√≥: ‚Äú¬ŅYa es martes de tacos?‚ÄĚ.

El texto de la influencer pronto caus√≥ la reacci√≥n de millones de seguidores. ‚ÄúTienes guacamole sobre tu traje de ba√Īo‚ÄĚ, se√Īal√≥ en un tono humor√≠stico un usuario de la red social en referencia al color del traje de dos piezas. En la publicaci√≥n abundaron los emojis de corazones y llamas, y tambi√©n hubo quien se√Īalo que los tacos probablemente ser√≠an vegetarianos, pues Kim lleva una dieta libre de carne.



Desde la √ļltima d√©cada, Kim es una de las personas m√°s influeyentes en el mundo y sus fotograf√≠as no dejan de causar pol√©mica.

Existen otras tantas fotograf√≠as de la socialit√© que han acaparado la atenci√≥n y es que tan s√≥lo las √ļltimos cinco posteos de historias y fotograf√≠as, lograron m√°s de 13.923.046 de interacciones entre sus aficionados.

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton.

Kardashian apareci√≥ en m√ļltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.



Su prominencia aument√≥ a partir de 2007, a√Īo en el que estren√≥ junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado m√ļltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 lleg√≥ a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias m√°s codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosm√©ticos KKW BEAUTY est√° valorada en 1 bill√≥n de d√≥lares.

Keeping Up with the Kardashians hizo su debut en E! Network, de NBC Universal, en 2017, se emiti√≥ a 90 pa√≠ses en 20 idiomas y gener√≥ m√ļltiples programas derivados.