SOLIDARIDAD. La Fundación Garrahan cargó el camión Nº 100

Ramón Garicoche desde el año 2002 realiza esta tarea en la provincia, ayer logró concretar la entrega Nº100, en contacto con la AM990 habló al respecto.

Garicoche comenzó diciendo “arrancamos en el año 2002, yo vine con esa propuesta desde Buenos Aires para colaborar con la Fundación y en simultaneo colaborar con nuestro medioambiente en Formosa. Yo soy voluntario social hace muchos años y siempre me gustó colaborar y encontré en esta oportunidad la forma de hacerlo practica y se me aparecieron muchos colaboradores”.

“Desde el año pasado que tuvimos que adaptarnos todos a las medidas sanitarias, para nosotros no fue la excepción tal es así que el año pasado pudimos enviar muy pocos camiones al igual que este año, tuvimos que adaptarnos y gracias a Dios siempre la comunidad ha dicho presente”, añadió.

“Desde que comenzamos la Cadena de supermercados Cáceres nos brinda una mano de manera gratuita. El día de ayer hemos cargado en otro transporte las donaciones y pienso que mientras más transportes tengamos será mejor porque vamos a repartir la acción solidaria mucho más rápido”, se explayó.

“En la labor que llevamos adelante hay muchas acciones, muchas personas que nos ayudan. La Municipalidad nos ha donado esos “tapicorazones” donde son almacenados en cualquier época del año las tapitas. Esos recipientes no solo están en la ciudad de Formosa, sino que también hay en varias localidades del interior y en el momento que se hace la colecta las tapitas se envían a Formosa”, contó.

Por último, manifestó “no solo reciclamos papeles, tapitas, también latas de gaseosas, placas radiográficas, desechos informáticos y otros elementos que hoy forman parte de un programa de reciclado que lleva un alivio a los formoseños y al medioambiente. Hemos cargado el camión Nº100. Cuando cuento los camiones que se han ido a los depósitos de la Fundación, me vuelve a la memoria la cantidad de campaña que se han hecho, han pasado muchas personas a colaborar hace que me enorgullezca de mi gente de Formosa”.