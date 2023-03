Solicitan el ascenso y pase a planta del personal judicial de la provincia

Con el fin de lograr un importante incentivo y motivación laboral para los trabajadores judiciales formoseños, desde la Seccional 3 Formosa de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se concreten los ascensos y pase a planta de todos los agentes que se encuentren en situación de hacerlo.

“Solicitamos al STJ provincial que se arbitren los medios necesarios y gestiones administrativas conducentes a fines de implementar los ascensos al cargo inmediato superior no concursables en el presente año de los empleados de los distintos escalafones del Poder Judicial”, explicó Blanca Almirón, titular de UEJN Seccional Formosa 3.

Esto tiene que ver con “brindar una continuidad en la carrera judicial, como está previsto en la reglamentación que nuclea a los trabajadores del Poder Judicial. Además, esto vendría a valorarse como un incentivo personal que implica todo ascenso como trabajador”.

También, desde el gremio que nuclea a los judiciales se solicitó que “se materialice la reestructuración pertinente a fines de concretar el pase a planta permanente de los trabajadores y contratados en los distintos escalafones, siempre que cuenten con el mínimo de antigüedad en el Poder Judicial conforme al régimen vigente”.

“Esto –ahondó– no implicará en el futuro llegar a hacer un incremento en las erogaciones presupuestarias previstas dentro del rubro personal, por cuanto el cambio de la situación de revista no modifica la masa salarial actual con que cuenta el Poder Judicial de Formosa”.

Garantizar derechos

Finalmente, recordó que “este pedido, en ambos casos, refleja un importante incentivo y motivación laboral para los trabajadores que se beneficien con esta medida, que implica en este caso estabilidad laboral y apertura al inicio de la carrera judicial”.

Al igual que “llevar adelante estas medidas comprende garantizar los derechos constitucionales referentes a la estabilidad y conservación de la fuente laboral. Así como, en la actualidad económica que nos encontramos atravesando todos los argentinos, hacer lugar a lo peticionado significará además mejorar las condiciones salariales actuales”.