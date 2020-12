Soja y trigo abrieron con ganancias este viernes en Chicago

Se esperaban precios más altos pero el informe del Usda, con recortes menores a los esperados, les puso un freno.

BUENOS AIRES (NAP). Los contratos futuros de la soja y el trigo abrieron hoy con aumentos de precios en el Mercado de Chicago, mientras el maíz cedía posiciones, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La soja anotaba una mejora de US$ 1 en la posición enero de 2021, hasta US$ 424,6 la tonelada, un valor 40% superior al de marzo pasado, mientras el aceite permanecía en US$ 858,9 (para diciembre).

Según la BCR, la suba obedece a compras de fondos, aunque las ganancias se ven limitadas por la perspectiva de recorte de suministros por debajo de lo esperado por los operadores, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Los precios del maíz, por su parte, bajaban US$ 0,3 hasta US$ 165,5 por tonelada (posición marzo de 2021), es decir, 39% más que siete meses atrás, después de que el USDA dejara sin cambios en su último informe su estimación sobre las existencias del cereal.

La cotización del trigo también subía en la posición marzo de 2021, US$ 1,3 por tonelada, hasta US$ 220,5 (es decir, US$ 51 más que a comienzos de septiembre) “en medio de señales de posibles restricciones a las exportaciones por parte del principal proveedor, Rusia”, concluyó la bolsa rosarina.