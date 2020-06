Sofía Pachano relató una aterradora situación que vivió en su casa: “Desde ese día no duermo”

En su cuenta de Instagram, la actriz contó que un hombre se metió en su casa de campo donde pasa la cuarentena

En las últimas horas, Sofía Pachano compartió con sus seguidores en las redes sociales una terrible experiencia que vivió recientemente en el domicilio donde pasa la cuarentena al contar cómo un hombre desconocido intentó entrar al lugar.

La actriz publicó una conversación con una amiga a la que contó lo ocurrido. “Tengo un toque de miedo. El lunes se metió un tipo en el terreno, me tocó la puerta y me dijo que lo mandaba el arquitecto… era mentira porque yo había hablado con él. Le dije que se fuera de mi casa a los gritos”, relató.

La hija de Aníbal señaló que por seguridad no iba a revelar la ubicación exacta de donde se encontraba y además confesó el gran temor que siente desde la visita inesperada de aquel hombre. “Desde ese día duermo mal, me despierto con cualquier ruido que escuche afuera y bajo a chequear por las ventanas si hay alguien en el terreno… Es la primera vez en los 82 días que dudo quedarme en este lugar privilegiado rodeado de naturaleza y sin virus”, manifestó Sofía.

Asimismo, señaló que esa amarga sensación se debe a que “un macho decidió meterse en la propiedad privada de una mujer sola… anda a meterte en lo de mi vecino a ver si no te saca a escopetazos”, agregó.

Sofía Pachano también aseguró que las mujeres cuando están solas suelen vivir con miedo. “Al llegar a casa, cuando caminamos, cuando nos tomamos un taxi, cuando nos bajamos del colectivo… y hasta en tu propia casa… con miedo a que nos violen, con miedo a que nos maten”, expresó.

De todo modos para llevar tranquilidad a sus seres queridos, enumeró en su publicación una serie de medidas que ha tomado desde el inicio de si vivencia en este lugar, alejado de la gran ciudad. “Tengo alarma, tengo perro que ladra cada vez que hay algo raro…Tengo alta red de vecinos cerca (muy cerca)… les avise a los que tengo más confianza”, destacó y avisó: “No voy a irme corriendo a capital”.

Recordemos que el año pasado, en diálogo con Teleshow fue consultada sobre si había sufrido alguna situación de acoso o de abuso y respondió: “Sí, otro tipo de acoso por ahí más psicológico, pero sí me ha pasado. Yo era muy chica. Me lo banqué un tiempo y después un día le contesté muy mal y le puse los puntos. Era un productor. Era un acoso verbal, pero yo no quería que me dijera nada. Y era una situación de poder porque yo era contratada en ese lugar. Me parece genial que suceda, que lo digamos. Lo importante es que nos sintamos acompañadas. No hay que dudar en hacer la denuncia si un jefe te acosa, te toca”.