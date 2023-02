Sofía “Jujuy” Jiménez sufrió un percance en vivo y tuvo que salir del aire

Invitada como panelista a A la Barbarossa, Sofía “Jujuy” Jiménez vivió un incómodo momento al aire cuando sufrió un percance íntimo que la obligó a abandonar el programa.

Minutos antes, “Jujuy” había aceptado el desafío de Georgina Barbarossa, quien le propuso hacer la coreografía en vivo de Con calma, el hit de Daddy Yankee que los participantes de Gran Hermano tuvieron que bailar la semana pasada para superar la prueba semanal.

La modelo aceptó sin dudarlo y empezó a danzar ante las cámaras, pero cuando giró y comenzó a menear, la animadora del programa le pidió abruptamente que dejara de hacerlo.

“Pará, pará, pará”, comenzó a decirle Barbarossa al notar que la modelo había sufrido un percance del que hasta ese momento nadie se había percatado.

“Tenés manchado el pantalón, gorda”, le explicó, hablándole al oído, pero sin tapar el micrófono. “¿Qué?”, atinó a contestar ella, algo desorientada. “Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada”, le reiteró Georgina, como intentando calmarla.

“Ay, no, no, no… Ay, estoy temblando, Georgi”, empezó a balbucear Jujuy apenas entendió lo que la conductora le estaba diciendo. “Nos pasa a todas las mujeres, así que tranqui, andá a cambiarte y ya venís”, la consoló Barbarossa. “Ay, no, qué vergüenza”, le contestó la modelo y automáticamente salió del aire y se fue a su camarín con los ojos al borde del llanto.

“Jujuy” estaba completamente vestida de blanco, por lo que la mancha en su pantalón era muy notable. Sin embargo, hasta ese momento nadie se había percatado de lo que le había pasado ni llegado a avisarle algo antes de que ella se pusiera a bailar frente a las cámaras.

“Ustedes porque no quisieron venir a bailar, son unas yeguas”, les recriminó Georgina a sus otras compañeras, como echándoles la culpa -con humor y para dar por terminado el tema- de lo que había pasado.

Qué dijo Sofía “Jujuy” Jiménez al volver al aire

Unos minutos después de sufrir el percance al aire, Sofía Jujuy Jiménez regresó frente a cámara y se sentó en la mesa junto al resto de los integrantes del programa, entre los que estaban Nancy Pazos, Coti de Gran Hermano, Noe Antonelli, Paulo Kablan y Gastón Trezeguet, entre otros.

“Es verdad, nos puede pasar a todas”, aseguró la modelo, como respondiéndole a Georgina Barbarossa, quien al momento de calmarla le había remarcado que era algo normal lo que le había ocurrido.

“Estoy orgullosa de ser mujer”, enfatizó la modelo, quien al comienzo se había mostrado avergonzada pero al regresar con el pantalón cambiado, tras analizar lo sucedido con más tranquilidad en las camarines, se dio cuenta de que no había ocurrido algo grave.

“Disculpen”, les dijo sin embargo a sus compañeros, a lo que ellos, sin dudarlo ni un segundo, rápidamente le explicaron que no tenía que pedir perdón por nada.

